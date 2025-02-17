聯合國：川普凍結對外援助恐致數百萬人死於愛滋

聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）署長白安易瑪今天警告，美國總統川普暫停美國對外援助資金的決定，可能導致數以百萬計人死於愛滋病（AIDS）。

美國是全球最大官方發展援助供應國，多數資金是透過美國國際開發總署（USAID）提供。

川普1月重返白宮後，下令將美國大部分對外援助凍結3個月，使全球人道主義者疲於應付其後果。

白安易瑪（Winnie Byanyima）告訴法新社：「許多國家的情況都很嚴重。」

她說：「我必須敲響警鐘，讓人們清楚知道這占（愛滋病救濟資金）很大一部分。倘若沒有這筆資金，人們就會死亡。」

美國的舉措包括暫停總統愛滋病緊急救援計畫（President's Emergency Plan for AIDS Relief ，PEPFAR）所有工作90天，不過川普政府後來將依據這項畫宣布了藥物豁免。

根據愛滋病研究基金會（amfAR）分析，這項計畫為超過2000萬名人類免疫缺陷病毒（HIV，愛滋病毒）患者和27萬名衛生工作者提供支援。

白安易瑪引述聯合國愛滋病規劃署的估計說，「我們可能會看到死亡人數在5年內增加10倍」，達到630萬人。

她說：「或者我們可能看到同一時期的新增感染病例增加至870萬人」。

美國表示，「拯救生命的治療」將不受援助資金凍結影響，儘管非洲的第一線工作人員指相關設施已經關閉。

白安易瑪在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（AddisAbaba）舉行的非洲聯盟（African Union）峰會場邊說，她已和各國領導人討論這個問題，敦促他們從外國資金轉向使用國內資金。

但她說，許多非洲國家負債累累，有些國家的債務「占其全部收入的50%以上」，這削弱了他們開始填補潛在缺口的能力。

白安易瑪說：「部分答案是大力推動立即且全面的債務重組。」

她說：「對他們許多人來說，債務正在擠壓可以用在健康和教育的資金。」

美國國際開發總署成立於1961年，每年預算超過400億美元，用於支持世界各地，特別是貧窮國家的發展、衛生和人道主義計畫。