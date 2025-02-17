聯合國：川普凍結對外援助恐致數百萬人死於愛滋
聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）署長白安易瑪今天警告，美國總統川普暫停美國對外援助資金的決定，可能導致數以百萬計人死於愛滋病（AIDS）。
美國是全球最大官方發展援助供應國，多數資金是透過美國國際開發總署（USAID）提供。
川普1月重返白宮後，下令將美國大部分對外援助凍結3個月，使全球人道主義者疲於應付其後果。
白安易瑪（Winnie Byanyima）告訴法新社：「許多國家的情況都很嚴重。」
她說：「我必須敲響警鐘，讓人們清楚知道這占（愛滋病救濟資金）很大一部分。倘若沒有這筆資金，人們就會死亡。」
美國的舉措包括暫停總統愛滋病緊急救援計畫（President's Emergency Plan for AIDS Relief ，PEPFAR）所有工作90天，不過川普政府後來將依據這項畫宣布了藥物豁免。
根據愛滋病研究基金會（amfAR）分析，這項計畫為超過2000萬名人類免疫缺陷病毒（HIV，愛滋病毒）患者和27萬名衛生工作者提供支援。
白安易瑪引述聯合國愛滋病規劃署的估計說，「我們可能會看到死亡人數在5年內增加10倍」，達到630萬人。
她說：「或者我們可能看到同一時期的新增感染病例增加至870萬人」。
美國表示，「拯救生命的治療」將不受援助資金凍結影響，儘管非洲的第一線工作人員指相關設施已經關閉。
白安易瑪在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（AddisAbaba）舉行的非洲聯盟（African Union）峰會場邊說，她已和各國領導人討論這個問題，敦促他們從外國資金轉向使用國內資金。
但她說，許多非洲國家負債累累，有些國家的債務「占其全部收入的50%以上」，這削弱了他們開始填補潛在缺口的能力。
白安易瑪說：「部分答案是大力推動立即且全面的債務重組。」
她說：「對他們許多人來說，債務正在擠壓可以用在健康和教育的資金。」
美國國際開發總署成立於1961年，每年預算超過400億美元，用於支持世界各地，特別是貧窮國家的發展、衛生和人道主義計畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言