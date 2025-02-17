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拜登攔下川普放行 美製MK-84重型炸彈運抵以色列

中央社／ 耶路撒冷16日綜合外電報導

以色列國防部今天表示，在美國總統川普解除前總統拜登政府對以色列出口彈藥的禁令後，以色列已收到一批來自美國的MK-84重型炸彈

路透社報導，川普今天在佛州對媒體表示，儘管以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）已達成停火協議，他仍解除了拜登任內對以色列出口炸彈的禁令，因為他秉持著「靠實力確保和平」（peacethrough strength）的理念。

MK-84是一款重達2000磅的無導引炸彈，可穿透厚實混凝土和金屬，能製造出巨大的爆炸半徑。

拜登政府因擔心對加薩走廊（Gaza Strip）人口稠密地區造成衝擊，因此拒絕批准將這款炸彈出口到以色列。

哈瑪斯2023年10月7日對以色列發動攻擊後，拜登政府曾向以色列交付數千枚2000磅型炸彈，但後來扣留其中一批。川普上個月解除限制並允許出口。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）昨天深夜表示：「今晚運抵以色列的軍火是由川普政府放行，對以色列空軍和國防軍（IDF）來說是一項重要資產，也進一步證明以色列和美國之間強固的同盟關係。」

以色列 國防部 炸彈

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