新型醫美療程美國爆紅 皮膚注射「鮭魚精液」能抗衰老？

現代人追求維持年輕外貌的方法層出不窮，其中最常見的便是進行整形手術。除此之外，美媒2月5日稱，美國近期流行一種另類新療程，將「鮭魚精液」注入皮膚，有不接受整形手術的人則指這重另類手法效果顯著，並令她的皮膚看起來更年輕。

美國《紐約郵報》報道，這種全新的療程實際上是透過注射主要提取自鮭魚精液的「多核苷酸」（polynucleotides）到皮膚中，它們會發出訊號，刺激身體再生健康的細胞，從而增加增加肌膚的水份、彈性和豐滿度，並減少細紋和皺紋的出現。

紐約一名女士、「多核苷酸」使用者Cortny R.指這種療法可以改善膚色，對抗衰老跡象，並使皮膚變得容光煥發。

加州皮膚科醫生Saami Khalifian受訪時則表示，由於年齡增長或其他因素而導致臉部體積減少的人士可能會選擇注射填充物以使面型重新變得豐滿，但這並不能達到「多核苷酸」等療程所能提供的抗衰老效果。

報導稱，事實上「多核苷酸」此前已在韓國和歐洲流行，隨後才慢慢進入美國護膚界，最初是在雷射或微針治療後局部使用，紐約某些診所還需額外收費至少350美元（約新台幣11567元）。

然而多名醫生透露，多核苷酸注射尚未獲得美國食品藥物管理局（FDA）正式批准，因此這種療法目前在美國仍屬於仿單標示外使用（Off-label Use）。

當一種藥物獲得美國食品藥物管理局或其他國家藥品監管機構批准時，該機構會根據藥廠提供的臨床試驗數據，核准其適應症（可治療的疾病）、劑量、給藥方式等，並將這些資訊寫入該藥的仿單（藥品說明書）。

然而，醫生可以依據自身的專業判斷，在某些情況下以不同於仿單標示的方式開立處方，這就稱為「仿單標示外使用」。

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文章授權轉載自《香港01》