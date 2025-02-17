美國務院官網更新 刪「不支持台獨」語句

美國國務院13日更新官網關於美台關係現況的介紹，刪除「不支持台灣獨立」語句，新增期待兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決。新版內容支持台灣國際參與的語氣更強，還提到台灣是美國在印太區域的重要夥伴。

美國國務院官網更新美台關係現況頁面，第三段指稱美國反對任何一方片面改變現狀，「我們期待兩岸分歧能以和平、不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式化解」。相較下，之前的內容為「我們反對任何一方片面改變現狀；我們不支持台灣獨立；我們期盼兩岸分歧能以和平方式解決」，刪除了「我們不支持台灣獨立」的語句。

最新版內容也加強支持台灣國際參與的語氣，提到「美國將持續支持台灣有意義地參與國際組織，包括在適當情況下成為正式會員」。相較下，之前的版本為「美國將持續支持台灣加入不要求國家地位的國際組織，並鼓勵台灣有意義地參與無法加入的組織」。新版內容顯示，國務院再次確認台灣是美國在印太區域的重要夥伴。