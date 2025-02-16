北約末日？美媒對慕尼黑會議側記：歐洲人認為美俄聯手都想摧毀歐洲

政治新聞網站Politico的評論版主編戴特米爾（Jamie Dettmer）15日以「這是北約的末日嗎」為題，說明歐洲國家對美國川普政府調停俄烏戰的種種言行感到極為震驚。一位歐盟資深外交官悲觀地說，如今歐洲面對的是美俄聯盟──俄國總統想摧毀歐洲，美國總統同樣想摧毀歐洲；美歐之間的跨大西洋聯盟「結束了」。

戴特米爾引用二次大戰時英國領導人邱吉爾的話說：「你們可以在戰爭與不名譽之間做出選擇，選了不名譽，就將面臨戰爭。」

如今「姑息主義」這個詞在歐洲不絕於耳。歐洲領袖14日參加慕尼黑安全會議時，許多官員還在為前幾日川普與普亭通話及美國國防部長赫塞斯的一席話而暈頭轉向。立陶宛前外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）認為，赫塞斯最令人不寒而慄的一句話是，他警告，諸多現實使得美國無法再保證歐洲的安全。

換句話說，歐洲現在失去了美國的奧援。

藍斯柏吉斯說，他感覺眼前就是一個時代的結束，「這很可能標識著北約衰落的來臨。」他說他認為美國很快就會宣布從歐洲撤出2萬名美軍，他還說：「這該是投資的時候了，因為你不能認定美國會永遠現身歐洲。」

總部設在倫敦的非營利非政府智庫「查塔姆研究所」研究員吉爾斯（Keir Giles）說，川普對普亭的直接態度，加上美國防長赫塞斯在布魯塞爾通知說，美國還未開始談判就先默許了俄國的一些核心要求，這對烏克蘭及歐洲的未來是雙重打擊。

吉爾斯還提到，如果川普舉起一紙保證，說普亭保證對歐洲沒有進一步領土野心，且美國接受侵略者保留他拿下的領土，藉此換取和平，這就跟1938年的歷史更相似了。

1938年，德國獨裁者希特勒保證他只取捷克部分領土，並無擴張野心，時任英國首相的張伯倫相信了，於是接受希特勒的諸多無理要求，簽訂和平協定，但半年後希特勒占領捷克、一年後入侵波蘭。

Politico主編戴特米爾說，在慕尼黑安全會議，歐洲人很難擺脫一種感覺，那就是：大家正在目睹美歐開始分裂。對歐洲來說，過去每逢困難時刻，都可以求助於美國，現在歐洲能向誰求助？也許是歐洲人自己。

曾任德國駐美大使的伊辛格（Wolfgang Ischinger）對 Politico 說，也許歐洲需要被電擊，被震撼到更積極主動、自力更生。

藍斯柏吉斯的繼任者、立陶宛外交部長布德里斯（Kestutis Budrys）說：「我們遲了，真的。我們必須加快腳步，證明我們有真正的防禦能力、且已準備就緒，有能力戰鬥且受過戰鬥訓練。」

但有些歐洲人懷疑，這一切已太遲，他們擔心川普政府不是朋友而是敵人。一位匿名直言的歐盟資深外交官說： 「如今歐洲面對的是美俄聯盟──俄國總統想摧毀歐洲，美國總統同樣想摧毀歐洲。」

他說：「跨大西洋聯盟結束了。」