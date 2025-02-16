美國將遭今冬最冷極地渦旋侵襲 均溫下看攝氏-10度

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

氣象學家警告，美國這個冬季受到極地渦旋連番侵襲的情況，即將在本季最寒冷1波北極空氣抵達時來到高峰，使得整個下週美國將維持冰凍狀態。

數名氣象學家告訴美聯社，目前在北極有幾股不同天氣勢力正合力將通常停留在北極點附近的極冷空氣往南推，不僅推向美國，也推向歐洲。

美國民間公司「大氣與環境研究」（Atmosphericand Environmental Research）季節預報主任柯恩（Judah Cohen）指出，這將是這個冬季極地渦旋（polar vortex）第10度如橡皮筋拉長般把一些北極超冷空氣往南推送。在氣候較正常的冬季，這種情況可能只會發生2或3次。

這波最新預報的冷空氣預計首先在今天抵達洛磯山脈（Rocky Mountains）北部及北美大平原北部，之後整個下週在附近徘徊。

氣象學家表示，低溫很可能將集中在洛磯山脈東方，僅美國極西地區及佛羅里達州（Florida）中部和南部能倖免。

前美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic andAtmospheric Administration，NOAA）首席科學家茂烏（Ryan Maue）預測，美國本土48州18日平均最低氣溫將來到華氏16.6度（攝氏-8.6度），19日再降到華氏14度（攝氏-10度）。

美國國家氣象局（National Weather Service）已預報，下週某個時候，美國本土89%的地區氣溫將低於冰點，且27%的地區氣溫將跌破華氏0度（攝氏-18度）。

北極 美國

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