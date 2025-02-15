無畏CPI與關稅利空夾擊 美國公債靠這轉機周線竟大漲

在通膨數據與川普2.0新關稅訊息夾擊下，美國公債本周仍逆勢大漲，走向相反的殖利率墜落一周低點，基準的10年期公債殖利率跌破4.5%，因零售銷售數據疲軟重燃市場對聯準會（Fed）今年降息的希望。

道瓊市場數據顯示，美國2年期公債殖利率14日下滑5.1個基點至4.258%，一周來小跌1.9個基點。債券價格與殖利率呈反向關係，1個基點等於0.01%。

基準的10年期美債殖利率同步下滑4.9個基點至4.475%，全周跌幅小於1個基點，連續第三周走下坡，且與1月中旬觸及的4.81%高點漸行漸遠。

30年期殖利率滑落2.9個基點至4.696%，此數已把新債發行殖利率納入考量。周線升幅不到1基點。

殖利率隨經濟數據暴起暴落

周五公布的數據顯示，美國1月零售銷售銳減0.9%，降幅比經濟學家預估的0.2%嚴重，且為近兩年來最大，凸顯耶誕銷售旺季過後消費者買氣縮手。儘管12月零售銷售數據上修，整份報告仍給經濟過熱展望澆冷水，也讓Fed今年進一步降息的希望死灰復燃，10年期美債殖利率應聲降到4.5%以下。

Interactive Brokers分析師托瑞斯指出，這份消費者報告重新開啟Fed今夏可能降利率之門，使原本被周三通膨報告澆熄的希望敗部復活。12日出爐的消費者物價指數（CPI）顯示，美國1月CPI年增率達3%，比預期火熱，嚇得10年期美債殖利率衝上4.66%。

緊接著在周四公布的生產者物價指數（PPI）升幅也比預期大，但市場解讀整份報告仍屬良性，殖利率隨之陡降。分析師指出，從PPI和CPI的某些成分推估，Fed偏好的通膨指標--個人消費支出（PCE）物價指數--可望趨緩。1月PCE報告訂於28日公布。

道明證券首席美國利率策略師葛伯格說，零售銷售數據「給景氣加速成長的預期澆冷水」，「加上從PPI餵至PCE的數字可望改善，讓市場受到通膨和成長不致過熱的展望鼓舞」，使公債價格從近期低點反彈、殖利率回落。

不過，FHN金融公司分析師康伯諾表示，光憑一份零售銷售報告，不足以認定美國消費者支出已走到由盛轉衰的轉折點，再加上市場對周四PPI數據「反應太熱烈」，他認為美國公債已進入「超買領域」。

Miller Tabak分析師馬雷說：「公債殖利率本周顯然跳上跳下，上衝後又能降下來，是美股13日大漲的重要驅動力。」他認為，美債殖利率連兩日下滑，反映的主要是通膨、而非關稅因素。

關稅仍是變數 但目前為止衝擊小

債券投資人也緊盯美國總統川普的關稅政策最新動向，及其對通膨的影響。川普13日宣布將對貿易夥伴國祭出「對等關稅」，以報復他國的高關稅以及有礙公平貿易的非關稅政策。但這項新關稅不會立刻實施，也未點名報復對象，顯示仍有轉圜餘地，債市投資人於是淡定以對。

美國銀行（BofA）周五公布的調查顯示，投資人對美債後市的看法已沒那麼悲觀，更少人認為10年期美國公債殖利率會在今年內躍上5%，更多人預期會降到4%以下。不過，受訪者也表示，對預測準確的信心大減，反映總體經濟前景混沌不明。

美銀策略師哈奈特指出，通膨加速乍看下是利空，但到頭來對金融市場可能是好事，因為那將迫使川普關稅化大為小。他建議買進美國公債，並認為30年期殖利率1月升抵近5%時可能已觸頂，將從多年高峰下滑。

美國債市17日（周一）因總統日休市。