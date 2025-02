川普政府要求撤銷紐約市長涉貪案 又一檢察官請辭

紐約市長亞當斯涉嫌貪腐遭起訴一案的首席檢察官斯科騰今天請辭,他表示只有「傻瓜」或「懦夫」會服從川普的司法部對撤銷亞當斯案的要求。

法新社報導,美國紐約南區聯邦地區法院(UnitedStates District Court for the Southern District of NewYork)助理檢察官斯科騰(Hagan Scotten)是本週最新一位為抗議司法部罕見撤案要求而請辭的聯邦檢察官。

斯科騰的上司、紐約曼哈頓聯邦代理檢察官沙松(Danielle Sassoon)被要求撤銷亞當斯案後,昨天已向司法部長邦迪(Pam Bondi)請辭。

美國司法部位於華府的廉政處(Public IntegritySection)負責處理貪腐案,該處數名成員在拒絕對亞當斯(Eric Adams)撤訴後,本週也提請辭職。

外界要求民主黨籍紐約市長亞當斯辭職、以及要求紐約州長侯可(Kathy Hochul)將他解職的壓力日益增長。

亞當斯去年9月因詐欺和收賄等罪名,成為美國史上首位在任內遭起訴的紐約市長。他拒絕認罪與辭職,並打算競選連任,案件預定今年4月開庭。

川普(Donald Trump)在競選期間曾指亞當斯遭司法迫害,並暗指當選後將赦免他。

亞當斯也被指控以執行川普移民政策交換撤訴,但他予以否認。

川普今天在白宮告訴記者,他對「這件個案一無所知」,但此案在亞當斯今年11月爭取連任前爆發,看來「非常具有政治性」。

川普也提到,請辭的聯邦檢察官「大多是由前任政府任命」,這些人「將全數離職或被解職」。