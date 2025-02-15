快訊

新光三越氣爆 凌濤點名綠營3人爽玩「他飛帛琉度假、她到場笑呵呵」

好消息！新光三越氣爆1工人轉出加護 澳門女童現況曝光

川普政府要求撤銷紐約市長涉貪案 又一檢察官請辭

中央社／ 紐約14日綜合外電報導
紐約市長亞當斯。（路透）
紐約市長亞當斯。（路透）

紐約市長亞當斯涉嫌貪腐遭起訴一案的首席檢察官斯科騰今天請辭，他表示只有「傻瓜」或「懦夫」會服從川普司法部對撤銷亞當斯案的要求。

法新社報導，美國紐約南區聯邦地區法院（UnitedStates District Court for the Southern District of NewYork）助理檢察官斯科騰（Hagan Scotten）是本週最新一位為抗議司法部罕見撤案要求而請辭的聯邦檢察官。

斯科騰的上司、紐約曼哈頓聯邦代理檢察官沙松（Danielle Sassoon）被要求撤銷亞當斯案後，昨天已向司法部長邦迪（Pam Bondi）請辭。

美國司法部位於華府的廉政處（Public IntegritySection）負責處理貪腐案，該處數名成員在拒絕對亞當斯（Eric Adams）撤訴後，本週也提請辭職。

外界要求民主黨籍紐約市長亞當斯辭職、以及要求紐約州長侯可（Kathy Hochul）將他解職的壓力日益增長。

亞當斯去年9月因詐欺和收賄等罪名，成為美國史上首位在任內遭起訴的紐約市長。他拒絕認罪與辭職，並打算競選連任，案件預定今年4月開庭。

川普（Donald Trump）在競選期間曾指亞當斯遭司法迫害，並暗指當選後將赦免他。

亞當斯也被指控以執行川普移民政策交換撤訴，但他予以否認。

川普今天在白宮告訴記者，他對「這件個案一無所知」，但此案在亞當斯今年11月爭取連任前爆發，看來「非常具有政治性」。

川普也提到，請辭的聯邦檢察官「大多是由前任政府任命」，這些人「將全數離職或被解職」。

亞當斯 司法 川普 紐約

延伸閱讀

川普再受挫 凍結援外政策遭華府聯邦法院解除

自嘲比貓王照片夯…川普將「入獄大頭照」裱框 掛白宮橢圓形辦公室門口

川普成立能源委員會 滿足AI電力需求與中國競爭

圖表看時事／川普對等關稅納五樣態 圖解各國平均進口關稅、台灣主要出口地

相關新聞

下台呼聲高…亞當斯逃過官司 難救政治生涯

司法部10日下令內部檢察官，要他們撤銷對紐約市長亞當斯(Eric Adams)的起訴，亞當斯本以為自己政治生涯獲救，容許...

亞當斯涉貪案…聯邦檢察官薩松請辭明志 曾嘆：權力背後是腐敗

聯邦司法部指示紐約南區聯邦檢察官辦公室撤銷針對紐約市長亞當斯(Eric Adams)的起訴後，擔任代理聯邦檢察官僅三周的...

川普政府要求撤銷紐約市長涉貪案 又一檢察官請辭

紐約市長亞當斯涉嫌貪腐遭起訴一案的首席檢察官斯科騰今天請辭，他表示只有「傻瓜」或「懦夫」會服從川普的司法部對撤銷亞當斯案...

白宮情人節PO粉色賀卡：非法入境就遣返你

在浪漫的情人節，空氣裡瀰漫的恐怕不只是愛意。白宮14日在Instagram上發布一張點綴著愛心的粉色賀卡，文字卻寫著「非...

破除離婚傳言 歐巴馬夫婦情人節曬貼臉照放閃

歐巴馬夫婦特在14日情人節把兩人頭部觸碰一起的自拍照，放到各自的社媒帳號上互訴愛意，破除離婚謠言。

司法部最後通牒 紐約市長亞當斯涉貪案終撤告

數名聯邦檢察官不滿遭到施壓而請辭之後，司法部14日啟動撤銷紐約市長亞當斯(Eric Adams)貪汙起訴的程序。不過，充...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。