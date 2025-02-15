川普政府要求撤銷紐約市長涉貪案 又一檢察官請辭

紐約市長亞當斯涉嫌貪腐遭起訴一案的首席檢察官斯科騰今天請辭，他表示只有「傻瓜」或「懦夫」會服從川普的司法部對撤銷亞當斯案的要求。

法新社報導，美國紐約南區聯邦地區法院（UnitedStates District Court for the Southern District of NewYork）助理檢察官斯科騰（Hagan Scotten）是本週最新一位為抗議司法部罕見撤案要求而請辭的聯邦檢察官。

斯科騰的上司、紐約曼哈頓聯邦代理檢察官沙松（Danielle Sassoon）被要求撤銷亞當斯案後，昨天已向司法部長邦迪（Pam Bondi）請辭。

美國司法部位於華府的廉政處（Public IntegritySection）負責處理貪腐案，該處數名成員在拒絕對亞當斯（Eric Adams）撤訴後，本週也提請辭職。

外界要求民主黨籍紐約市長亞當斯辭職、以及要求紐約州長侯可（Kathy Hochul）將他解職的壓力日益增長。

亞當斯去年9月因詐欺和收賄等罪名，成為美國史上首位在任內遭起訴的紐約市長。他拒絕認罪與辭職，並打算競選連任，案件預定今年4月開庭。

川普（Donald Trump）在競選期間曾指亞當斯遭司法迫害，並暗指當選後將赦免他。

亞當斯也被指控以執行川普移民政策交換撤訴，但他予以否認。

川普今天在白宮告訴記者，他對「這件個案一無所知」，但此案在亞當斯今年11月爭取連任前爆發，看來「非常具有政治性」。

川普也提到，請辭的聯邦檢察官「大多是由前任政府任命」，這些人「將全數離職或被解職」。