美俄將喬停戰！普亭的重量級團隊成員曝 專家：面對川普居下風

彭博資訊引述消息人士說法，俄羅斯總統普亭正組建一支擁有數十年高風險談判經驗的重量級團隊，準備與美國總統川普的代表談判，以達成結束俄烏戰爭的協議。

這支重量級談判團隊包括克里姆林宮首席外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）、曾與普亭一起在前蘇聯情治機關「國家安全委員會」（KGB）服役的最高間諜主管納雷什金（Sergei Naryshkin），以及金融家德米崔耶（Kirill Dmitriev）。

知情人士表示，德米崔耶畢業於美國史丹佛大學和哈佛大學，與俄羅斯總統家族有聯繫。他可能會在談判中發揮關鍵作用，成為與美方談判人員的溝通橋梁。

49歲的德米崔耶出生於基輔，在美國學習和工作後回到俄羅斯，在一家私募基金工作。自2011年起，他開始掌管俄羅斯的主權財富基金。知情人士稱，德米崔耶本月參與了釋放美國教師福格爾（Marc Fogel）的談判。

德米崔耶擁有在美國麥肯錫公司和高盛集團等公司的工作經驗。據悉，他的加入表明普亭願意調整與川普打交道的方式。

現年77歲的鄂夏柯夫擔任普亭助手已有10多年，此前從1998至2008年出任駐美大使，在與美方打交道中有豐富的外交經驗。70歲的納雷什金是普亭的長期密友，與普亭共事40多年。

報導指出，普亭選擇技術高超、經驗豐富的官員去談判，凸顯他在談判中要確保得到有利結果的決心。自從他下令全面入侵烏克蘭以來，3年中他對烏克蘭的要求幾乎未曾改變。

倫敦皇家聯合軍種研究所（Royal United Services Institute，RUSI）國際安全研究部資深研究員費里斯（Emily Ferris）表示：「俄羅斯團隊在面對更難預測的川普時，可能會處於下風，因為川普的想法更不拘一格，有時還表現出好戰情緒，與前任政府的路線截然不同。」

她說，「這可能讓俄羅斯陷入更尷尬處境，他們不得不考慮以前可能從未考慮過的情況。」