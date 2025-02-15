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不滿六旬母約炮又沒給零用錢…中年男勒斃媽 20年前曾被控弒父

香港01／ 文‧田中貴
1名中年男子，被指不滿六旬母親頻約炮和沒有給他「零用錢」，在受到酒精影響下，用繩將母親勒斃。情境示意圖。圖／Ingimage
1名中年男子，被指不滿六旬母親頻約炮和沒有給他「零用錢」，在受到酒精影響下，用繩將母親勒斃。情境示意圖。圖／Ingimage

美國發生逆子弒母案件。1名20年前曾被控弒父，但罪名不成立的中年男子，被指不滿六旬母親約炮和沒有給他「零用錢」，在受到酒精影響下，逆子趁母親的性伴侶離開後，他竟用繩將母親勒斃。

男子事後被控一級謀殺罪，經審判後最終罪成，刑期稍後宣判，最高需監禁60年。

被告曾被控弒父　有家暴紀錄

據了解，現年46歲男被告尼爾（Neil Howard）曾有弒父嫌疑，早於2005年，尼爾的爸爸喬治（George Howard Jr.）在德克薩斯州（Texas,）的達拉斯縣（Dallas County）住所死亡，當年26歲尼爾涉嫌謀殺被捕，但檢察官無法說服陪審團，尼爾最終無罪釋放。

尼爾其後與母親卡拉克（Norma J. Caraker）住在伊利諾伊州（Illinois）麥迪遜縣（Madison County）特洛伊市（Troy），案發時卡拉克已60歲，而尼爾則無業兼有家暴紀錄。

女死者與不同男子約炮

卡拉克早年與喬治離婚後，與特洛伊市前市長再婚，有3名親生子女和2名繼子女，孩子長大後成家立業，卡拉克有孫兒孫女和曾孫，而其再婚丈夫過世後，她在市內擔任侍應。卡拉克被指與不同男子約炮，不但不會鎖上住家大門，甚至會帶男伴回家發生關係，並指定1名離合多年的男友泰利（Terry Deets）為其人壽保險的受益人。

卡拉克在網上認識男子卡特（James Carter），雙方交往大約1年，案發前，即是2023年9月12日她與對方約會，其後卡拉克帶卡特返家性交，卡特完事後離開。

逆子弒母訛稱有男子入屋殺人

案發2023年9月13日凌晨約1時30分，尼爾在家中報案求助，指出母親沒有反應。警員接報到場發現卡拉克躺在床上，頸部有1條彈力繩，救護員搶救無效，當場證實死亡。尼爾當時滿身酒氣，聲稱有1名陌生男子入屋殺人，但警方經調查後發現住家大門上鎖，而且沒有從外撬過的痕跡，於是懷疑尼爾與案件有關，將他拘捕。

尼爾事後被控一級謀殺罪名，案件日前進行審理，鑑證人員作證，表示在繩上及死者指甲內採集到的DNA與卡特相配，卻和尼爾並不吻合。檢察官向陪審團稱，被告「不滿死者四處約炮，受夠了她不給他錢」，被告「喝醉後再也無法忍受，戴住乳膠手套用繩子纏住死者頸部不斷拉扯」，相信卡拉克和卡特約會時，其指甲不小心留有卡特DNA，被勒死時用手抓繩，所以指甲沒有被告DNA，卻在繩上和指甲遺下卡特的DNA。

被告家人決定上訴

陪審團經過大約3小時商議，於2月10日裁定被告罪名成立，法官擇日宣判刑期，被告將面臨最高60年的監禁，目前被拘留在監獄等待宣判。在陪審團作出裁決後，檢察官發表公開聲明，多謝執法和鑑證人員認真調查，令到檢察工作變得順利，將繼續為死者家人祈禱。

但其他報導指，尼爾一直獲姊妹和未婚妻的支持，甚至擔任辯方證人，她們批評警方過快將尼爾鎖定為疑犯，案發後15個月才採集卡特DNA樣本，不排除真兇另有其人，所以決定上訴。

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文章授權轉載自《香港01》

命案 家暴 殺人 母親 約炮 親生子女

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