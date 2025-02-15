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美中台博弈／攸關國安問題 賴政府不能坐視台積美國化

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傳台積電考慮接手英特爾美國廠 白宮官員：川普可能不會支持

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
傳台積電考慮經營英特爾美國廠。路透
傳台積電考慮經營英特爾美國廠。路透

彭博14日報導，應美國川普政府官員要求，台積電正考慮取得晶片製造商英特爾工廠（Intel）控股權。對此，白宮官員向路透否認，稱川普不太可能支持外國企業接管美國晶片廠。

彭博引述知情人士報導，川普政府官員在與台積電最近幾次會議中，提出兩家公司間進行交易的想法，他們也願意接受。談判仍在非常初期階段，可能合作夥伴關係的確切結構尚未敲定，但預期結果是台積電全面營運英特爾的美國半導體廠。

對此，一名不具名白宮官員14日向路透表示，美國總統川普支持外國企業投資美國，但「不太可能」支持外國企業接管英特爾的工廠。

投資公司Baird分析師葛拉（Tristan Gerra）日前發布投資報告指出，亞洲供應鏈在討論，美國政府可能涉入一項計畫，同時涉及台積電和英特爾。這項計畫可能把英特爾的晶片製造事業分拆為英特爾和台積電共同擁有的實體，讓這個實體獲得晶片法的補貼，以兼顧美國國安顧慮，及化解英特爾的困境，但該計畫需要雙方做出重大讓步。

台積電 川普 美國

延伸閱讀

彭博：應川普政府要求 台積電考慮經營英特爾美國廠

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