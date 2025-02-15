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莫迪允大買油氣 美增加對印度軍售

聯合報／ 編譯茅毅、記者陳熙文／綜合報導

美國總統川普十三日簽研究對外國課對等關稅的備忘錄，對此，主要貿易夥伴的領袖及政府正設法因應。他同日在白宮和來訪的印度總理莫迪會談後說，印度將大買美國的石油與天然氣；另自今年起，美國對印軍售將增加數十億美元。

在「川莫會」後共同記者會，川普說莫迪承諾將降低對美關稅，兩人也同意對美印貿易逆差展開談判；兩人達成共識，讓美國恢復為印度主要的油、氣供應國；印度也研擬修法讓美國核能技術進入印度市場。莫迪則說印美已設定使雙邊貿易額在二○三○年前加倍，達到五千億美元目標。

歐盟執委會主席范德賴恩說，準備和美國找出互利的解決方案。歐盟同日並聲明，對等關稅沒正當性，若歐盟輸美商品被課的關稅因此增加，布魯塞爾將堅定並立即回應。

日本內閣官房長官林芳正說，日方將徹底詳細調查造成的影響及對等關稅具體內容，適當應對。兼任南韓企畫財政部長的代理總理崔相穆說，韓方將充分檢視非關稅貿易障礙及其他弱點，包括增值稅和數位服務稅等貿易障礙。

印度 歐盟 美國

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