用筆或滑鼠就裁掉公務員與整個部門 美14州提告馬斯克與DOGE職權違憲
美國14個州13日狀告「特別政府雇員」馬斯克、他領導的政府效率部（DOGE）與川普總統，主張馬斯克全面削減政府開支的行動違憲。
國會山報報導，以新墨西哥州為首的14州聯合主張，考慮到馬斯克沒有得到美國參議院的確認，他作為DOGE首長的廣泛職責違反了憲法的任命條款（Appointments Clause）。
訴狀寫道，「馬斯克先生擁有似乎無限且不受制衡的權力，只需用筆劃過或滑鼠點選，就能剝奪政府的工作人員並取消整個部門，將令贏得這個國家獨立的元勛感到震驚」。
訴狀指出，「除了總統，美國沒有任何職位擁有行政部門的全部權力，而全面的職權現在賦予一個非民選且未經確認的個人，與國家的整個憲政結構相悖」，請求法院禁止馬斯克及DOGE團隊採取一系列的行動，試圖阻擋他們對公共資金撥款、政府合約、法規或人員進行變更，以及獲得存取或更改數據系統。
新墨西哥州檢察長托瑞茲（Raúl Torrez）在電話記者會上表示，「我們的憲政秩序部分建立在防止國家權力集中在單一個人的手中，雖然這一結構最初著重於一位18世紀君主的濫權，但落入一位21世紀科技大亨的手中同樣危險」。
國會山報指出，馬斯克和DOGE團隊突襲美國國際開發署（USAID）後，幾名現任和前任職員在當天稍早提交的訴訟中發表了類似的論點。
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