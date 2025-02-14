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大撞期！NBA全明星周+新年遊行+媽祖遶境 舊金山啟動緊急行動中心

中央社／ 舊金山13日專電
甫上任的舊金山市長羅偉。 美聯社資料照
甫上任的舊金山市長羅偉。 美聯社資料照

睽違25年，舊金山這個週末將迎接NBA全明星週賽事，另外，舊金山農曆新年大遊行活動、及「美國媽祖廟」媽祖遶境慶典將在同個週末登場，再度考驗城市維安工作，舊金山市政府啟動緊急行動中心確保公共安全。

舊金山市中心今天大雨滂沱，大街上卻湧現大批人潮，為迎接14日登場的美國職籃NBA全明星週活動，工作人員雨中趕工，舊金山警車來回巡邏、球迷排隊買球鞋。

NBA官方、NBA金州勇士隊、舊金山市政府特別選在聯合廣場（Union Square）舉辦剪綵儀式，啟動「NBA全明星巷」（NBA All Star Alley）活動。聯合廣場受到治安惡化影響，梅西百貨已計畫關閉，多家零售商店不敵衝擊歇業，甫上任的舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）致詞表示，各國媒體和球迷將看到「一座復甦中的城市」。

羅偉同時預告，在NBA全明星週賽事過後，2026年的美式足球聯盟NFL冠軍戰超級盃（Super Bowl）、世界盃足球賽（World Cup）都將在舊金山灣區舉辦，舊金山正面臨挑戰，但是將正面迎戰，希望向各界展現這座擁有美食、藝術、娛樂體驗的城市。

巧合的是，這個週末除了NBA全明星週活動外，每年的農曆新年大遊行活動及「美國媽祖廟」媽祖遶境慶典都將登場，對原本就警力短缺的舊金山來說是一大考驗。

舊金山市政府啟動緊急行動中心來確保公共安全，舊金山地方檢察官謝安宜（Brooke Jenkins）喊話，希望大家在這個週末「理性慶祝」，否則「監獄裡見」。

這個週末，舊金山估計將湧入數十萬名遊客，光NBA全明星週預估就有15萬人。

羅偉在剪綵活動結束後，與舊金山警方共同召開記者會，他表示，「大型活動對於舊金山重新贏回世界頂尖城市的地位至關重要」，呼籲市民展現舊金山最美好的一面。

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