才剛擺脫野火陰霾…洛杉磯暴雨淹路恐土石流 居民被迫疏散

美國南加州地區在受到野火摧殘一個月後，今天下午又迎來大暴雨。大水已開始淹上公路，並且可能在最近被野火燒過的地區引發泥石流。

紐約時報指出，經歷過上月的野火後，如今美國南加州地區備受關切，因為大火使得洛杉磯地區土壤的吸水性變差，土壤表面因大火燒過後變得硬化或被炭化，導致水分難以滲入，在表面積聚形成泥漿，增加變成夾帶碎石的泥石流風險往低處沖刷。

美國國家氣象局（NWS）當地時間13日快到下午4時之際，先針對上月遭大火重創的馬利布（Malibu）和太平洋斷崖（Pacific Palisades）兩社區發布山洪警報，後來很快又再對剛遭伊頓大火（Eaton fire）而有數千座建物被毀的艾塔迪那（Altadena）及洛杉磯郡（Los Angeles County）發警報，警報範圍涵蓋700萬人口。

山洪警報意味這些地區已現洪患或危機逼近。短時內強降雨恐釀重災。瀑布般的泥流漫過太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway），至少到14日上午都要被迫封路。

在美國國家氣象局負責洛杉磯地區的氣象專家柯恩（Ariel Cohen）表示，如果豪雨落在剛被野火燒毀的地區，「除土石流與落石外，也很可能發生更嚴重的泥石流」。

洛杉磯警察局長麥唐納（Jim McDonnell）13日上午表示，洛杉磯市已有超過100個家庭必須強制撤離。野火上月摧毀太平洋斷崖鄰近地區的數千家戶，當地山坡依然脆弱。

洛杉磯郡其他剛受伊頓大火重創的地方，也都接獲撤離警告。當時伊頓野火延燒1.4萬畝土地、超過9400棟建物被毀。

洛杉磯郡工務局局長佩斯特雷拉（MarkPestrella）12日表示，過去一年內有遭火焚的地方恐都不安全。