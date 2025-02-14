路透：川普改革外交使團 要求大使館為裁員做準備

3名知悉內情的消息人士今天告訴路透社，美國總統川普政府已要求全球各地的美國大使館為裁員做好準備，這是川普試圖改革美國外交使團的一部分。

消息人士說，一些大使館已被要求考慮將美國職員與當地雇員各減少10%，並在14日前將員工名單送交國務院，國務院之後將決定進一步行動。

全球各地的美國大使館都會雇用外交官與當地雇員。根據美國外交國家博物館（National Museum ofAmerican Diplomacy），大多數的大使館職員都是來自駐地國。

另外，一名美國官員說，國務院民主、人權和勞工事務局（Bureau of Democracy, Human Rights, andLabor）的約60個承包商最近幾週已被解雇，其他部會可能會有進一步的裁員行動。

美國廣播公司新聞網（ABC News）率先報導美國大使館被告知開始計劃裁員的消息。

美國國務院透過聲明表示，不會對內部人事問題置評。發言人說：「國務院持續評估我們的全球態勢，以確保我們處於最佳狀態，代表美國人民因應現代挑戰。」

川普試圖重塑外交使團，昨天發布行政命令指示國務卿盧比歐（Marco Rubio）改革外交部門，以確保「忠實且有效地執行」他的外交施政方針。