快訊

致員工信曝光！新光三越氣爆釀傷亡 總座吳昕陽：沒有人是孤單的

新光三越氣爆外牆「一片片噴出」 專家分析原因：否則內部更慘重

川普晤莫迪 避談少數族群人權敏感議題

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國總統川普今天在華府會晤印度總理莫迪，他和這位印度教民族主義總理討論軍售、貿易等多項議題，但在公開談話中避提敏感的人權和少數族群受害問題。

路透社報導，有專家認為，近年來隨著印度加強與美國的貿易並成為對抗中國的合作夥伴，從而獲得影響力，華府兩黨不像以往高度關注印度人權紀錄。專家指出，川普新政府將延續這個趨勢。

川普和莫迪（Narendra Modi）在白宮會談，然後召開聯合記者會，兩人的正式發言和網路聲明都沒提到人權議題。

華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）南亞研究所（South Asia Institute）主任柯格曼（MichaelKugelman）說：「川普不太可能在印度人權議題上採取立場。而這主要是因為他的外交政策堅定基於利益，幾乎沒有空間考量國外人權等方面的價值。」

雖然美國前總統拜登也與印度維持強健的關係，他執政時的國務卿布林肯（Antony Blinken）有時會譴責侵害少數族群情事。

美國國務院先前有關人權和宗教自由的報告指出，印度近年有違反人權的問題。新德里當局則稱他們「有嚴重偏見」。

人權 印度教 美國

延伸閱讀

法新社：一通與普亭電話 川普顛覆美對烏政策

川普宣布課對等關稅 黃國昌酸：賴政府都在協助大罷免

川普擬對台灣晶片課關稅 前國安顧問波頓：只會更糟

川普力拼「無核化」！揪普亭、習近平國防預算砍半 挺俄重返G7

相關新聞

普亭若拒絕達成和平協議會怎樣？范斯威脅：制裁＋出兵

美國總統川普12日稱已與俄羅斯總統普亭通話，雙方同意合作結束俄烏戰爭。美國副總統范斯13日表示，如果普亭不同意與烏克蘭達...

小甘迺迪就任衛生部長 麥康諾再投反對票 川普怒了

聯邦參議院13日以52票對48票，通過小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)擔任衛生部長後，這位疫苗懷疑...

TikTok在蘋果、Google應用程式商店 重新上架

美國蘋果公司（Apple）和Google的應用程式商店，周四（13日）將TikTok重新上架。因為川普表示將TikTok...

馬斯克挺他掌聯準會？他痛批央行獨立性是「想把公眾蒙鼓裡」

巴隆周刊（Barron's）報導，馬斯克領導美國政府效率服務部（DOGE）削減聯邦支出，最近盯上了聯準會（Fed），支持...

川普與印度總理見面 美國允售F-35戰機給印度

美國總統川普13日與印度總理莫迪會面；川普在會後記者會中表示，美國將售予印度F-35隱形戰機。

美元走貶、日圓勁升逾1% 川普沒立即實施對等關稅

美元在周四（13日）走貶，雖然美國總統川普下令政府考慮對眾多貿易夥伴徵收對等關稅，但沒立即實施，美元進一步下滑。瑞士法郎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。