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川普凍結對外援助 全球救命醫療物資供應鏈停擺

中央社／ 倫敦／洛杉磯13日綜合外電報導

路透社引述6名知情人士說法報導，由於美國總統川普凍結對外援助，數以億計美元的救命醫療物資因而滯留在倉庫和全球各地的貨船上，相關供應鏈遭受重創停擺。

這些醫用氧氣、結核病及愛滋病藥物等物資正面臨損壞、過期甚至被盜的風險，患者與醫護人員也無法取得關鍵的抗病工具。

知情人士指出，川普政府宣布援外凍結及解散美國國際開發總署（USAID），即便開放恢復部分援助，由美方資助的全球醫療供應鏈也已遭到破壞。

迦納國家結核病之聲聯盟（National TB VoiceNetwork）協調員拉比（Jerry Amoah-Larbi）表示：「情況已變得非常困難。」他和同僚表示，診所的檢驗試劑及治療藥物很快將耗盡，特別是在偏遠的鄉村地區。

他說：「到了這個月底，我們將面臨結核病治療藥物短缺。」

川普在1月20日上任當天便下令凍結所有對外援助90天，期間對相關計畫進行審查，以確保符合「美國優先」（America First）政策。儘管美國國務院允許恢復部分「救命」計畫，許多合作單位與承包商仍無法重啟業務。

一名USAID承包商告訴路透社，至少有價值2000萬美元的醫用氧氣及相關設備正卡在供應鏈的多個環節，這些設備原本足以協助數十萬名患有嚴重呼吸問題的成人及兒童，但目前卻滯留在貨船、港口，甚至醫院內，因為當地輸氧基礎設施工程已停擺。

美國國務院尚未對此事回應置評。

川普 結核病 美國

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