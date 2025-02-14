川普盼與中俄對話 共同限制核武及刪減軍費

美國總統川普今天表示，他希望與俄羅斯總統蒲亭、中國國家主席習近平對話，限制各自的核武軍火。

綜合「衛報」（The Guardian）與路透社報導，川普在白宮橢圓形辦公室回答記者提問時說，無核化將是他第2任期的目標之一。

川普表示，希望與俄羅斯和中國重啟核武限制談判，最終期待3國同意將龐大的國防預算削減一半。

川普為美國花費數千億美元重建核武嚇阻力感到遺憾，並希望對手們承諾削減開支。

他說：「我們沒理由製造全新核武。我們已有很多…可以毀滅世界50次、100次。然而我們還在製造新核武，他們也在製造核武。」

川普說：「我們都花了很多錢，這些錢本可花在其他實際上可望更有成效的事情上。」

美國和俄羅斯自冷戰以來就擁有大量軍火儲備，但川普預估中國將在「5、6年內」趕上美俄的核毀滅能力。

川普表示，一旦解決中東與烏克蘭問題，將尋求與中俄展開核談判。

他宣稱，他在第1任期已與蒲亭就削減核武達成諒解，中國對此也「非常開放」，但這項努力在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後受阻。

川普在第1任期也曾試圖將中國納入核武裁減談判，但未能成功，當時美俄正在商議延長「新戰略武器裁減條約」（New Start）。

在美國前任總統拜登執政期間，俄羅斯暫停參與「新戰略武器裁減條約」，美俄持續實施大規模計畫，延長冷戰時期的核武壽命或汰換。

川普概述他重塑世界秩序的願景，他希望俄羅斯重返七大工業國集團（G7）。2014年，由於俄羅斯吞併烏克蘭的克里米亞半島（Crimea Peninsula），俄國的會員資格遭暫停。

川普在第1任期內也曾呼籲重新接納俄羅斯，但未得到其他西方國家支持。

蒲亭2022年下令入侵烏克蘭。川普昨天透露，他預計與蒲亭單獨會面討論烏克蘭和談問題，美俄關係似乎突然解凍。

川普表示，他與蒲亭進行「富有成效」的對話，這是自川普重返白宮以來首次證實雙方接觸。