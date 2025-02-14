小羅勃甘迺迪出任衛生部長 FDA等機關打哆嗦

美國新任衛生部長小羅勃甘迺迪今天指控美國多個機構「剝奪我們孩子的健康」，並表示它們應面臨與美國國際開發總署相同的命運。川普政府正致力削減國際開發總署的預算。

法新社報導，小羅勃甘迺迪（Robert F. KennedyJr.）數十年來散播對疫苗的不信任，並質疑基本科學事實，更在上任第一天就將自己取得官職歸功於神的干預，並立即引發外界擔憂，認為關鍵的公衛機構可能很快會遭受衝擊。

在參議院以52比48的票數通過人事任命案後，小羅勃甘迺迪在白宮宣誓就職儀式上，回憶起他1962年首次造訪橢圓形辦公室的情景時，情緒激動。

他大力稱讚美國總統川普，並稱自己20年來為解決兒童慢性疾病所做的祈禱得到回應，因為「上帝派來了川普總統」，並稱川普為「騎白馬的男子」。

小羅勃甘迺迪主張，儘管美國國際開發總署（USAID）是由他的叔叔、遇刺身亡的前總統約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）所創立，擁有崇高的初衷，但此機構如今已成為「極權主義的陰險推手」。

他力挺川普最近對該人道機構所做的行動，並說：「我們也想對那些奪走我們孩子健康的機構做同樣的事。」

在2024年大選前，小羅勃甘迺迪矢言要剷除「腐敗」的美國食品暨藥物管理局（FDA），並呼籲刪減國家衛生研究院（NIH）的預算，他指控該機構過度關注傳染病，而忽視了對慢性疾病的研究。