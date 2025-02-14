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川普與莫迪貿易談判 美增加軍售賣F-35戰機

中央社／ 新德里14日專電

美國總統川普13日與印度總理莫迪會晤後表示，將自今年起增加對印度的軍售，金額達數十億美元，也準備將最頂尖的F-35匿蹤戰機賣給印度。

美國總統川普（Donald Trump）13日公布課徵對等關稅的藍圖，美國最大的貿易夥伴之一印度將成為受傷最深的國家之一，但川普與莫迪（Narendra Modi）在白宮會面後，雙方都同意加強貿易。

川普表示，他與莫迪、印度間有「特殊的連結」，不過也稱莫迪是比他「更強硬的談判者」。

美國面對中國的崛起，將印度視為利益相近的合作夥伴，這讓川普政府準備出售F-35匿蹤戰機給印度。

川普在與莫迪聯合舉行的記者會上說：「從今年開始，我們對印度的軍售將增加數十億美元，我們也為最終提供F-35匿蹤戰機給印度鋪平了道路。」

川普一度抱怨印度的高關稅，他說：「印度一直以來都是關稅最高的，他們徵收的關稅比其他國家高，由於關稅問題，讓在印度做生意非常困難。」但他同意莫迪提出兩國要共同努力達成貿易協議的看法。

莫迪說：「為了確保印度的能源安全，我們會專注在石油和天然氣的貿易上。」他並期待「互惠的貿易協定」能夠「很快地」達成。

川普曾在這次與莫迪會面前，對可能徵收關稅一事，對印度提出警告；印方則極力希望避免可能被進一步徵收的關稅。

美國官員表示，印度已有「初步的表態」，但「仍有許多事要做」。

印度 川普 莫迪

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