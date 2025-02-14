TikTok在蘋果、Google應用程式商店 重新上架

美國蘋果公司（Apple）和Google的應用程式商店，周四（13日）將TikTok重新上架。因為川普表示將TikTok「不賣就禁」的處置延至4月5日後，兩家公司收到司法部長邦迪的信函，確認現在放TikTok在商店中不會被罰。

兩大應用程式平台上個月遵守2024年通過的法律，在美國下架TikTok。不過川普上月20日上任時，簽下行政命令，他當時說，指示了司法部長「從今天（指1月20日）起的75天內，先不要採取任何行動來執行相關法案的規定，以便讓我的行政團隊有機會決定適當的後續處理方式」。

雖然川普這麼說，蘋果和Google的應用程式商店並沒有隨即讓TikTok重回貨架；TikTok則只是短暫轉黑下線，在川普宣布延後禁令馬上復活。

美國國會去年立法通過禁止TikTok的中國大陸所有權，4月在前總統拜登簽署後，成為法律。理由是擔憂這家中國大陸企業字節跳動所擁有的短影音應用程式，有可能被用來對美國人進行間諜工作，而且中國政府可以要求陸企提供資料。法案規定，除非字節跳動在今年1月19日出售美國TikTok資產，就要在全美被禁止使用。