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川普：TikTok禁令寬限期可能延長 仍盼達成協議

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他對熱門短影音應用程式TikTok禁令的75天寬限期有可能繼續延長，但仍希望與TikTok達成協議，認為這麼做對中國有利。

路透社報導，川普在白宮橢圓形辦公室對記者表示，他仍希望與TikTok達成協議，讓這個應用程式繼續在美國運作，認為TikTok幫助他贏得2024年總統大選。

自美國因國家安全理由立法要求中國字節跳動（ByteDance）公司出售TikTok，否則TikTok將在美國遭到封殺以來，這個短影音應用程式的命運一直懸而未決。

這項禁令原定1月19日生效，但川普1月20日上任後隨即簽署行政命令，延緩實施TikTok禁令75天。

當記者提問期限是否將至，川普回答：「約2週前我有90天時間，我確定能夠延長，但依我來看，我認為無需如此。」

目前還不清楚他所提的90天指的是什麼。

川普表示，有很多人想要收購這家社群媒體公司，自2024年大選以來，TikTok形象已出現變化。川普說，他發現這個應用程式在吸引年輕選民方面公平且有用。

川普認為中國國家主席習近平會同意將TikTok出售給美方，因為這也符合中國利益。

川普表示，「我會讓中國這麼做變得值得」，但未提供任何細節。他說：「我認為達成協議對中國有利。」

TikTok 川普 應用程式

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