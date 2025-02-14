川普：TikTok禁令寬限期可能延長 仍盼達成協議
美國總統川普今天表示，他對熱門短影音應用程式TikTok禁令的75天寬限期有可能繼續延長，但仍希望與TikTok達成協議，認為這麼做對中國有利。
路透社報導，川普在白宮橢圓形辦公室對記者表示，他仍希望與TikTok達成協議，讓這個應用程式繼續在美國運作，認為TikTok幫助他贏得2024年總統大選。
自美國因國家安全理由立法要求中國字節跳動（ByteDance）公司出售TikTok，否則TikTok將在美國遭到封殺以來，這個短影音應用程式的命運一直懸而未決。
這項禁令原定1月19日生效，但川普1月20日上任後隨即簽署行政命令，延緩實施TikTok禁令75天。
當記者提問期限是否將至，川普回答：「約2週前我有90天時間，我確定能夠延長，但依我來看，我認為無需如此。」
目前還不清楚他所提的90天指的是什麼。
川普表示，有很多人想要收購這家社群媒體公司，自2024年大選以來，TikTok形象已出現變化。川普說，他發現這個應用程式在吸引年輕選民方面公平且有用。
川普認為中國國家主席習近平會同意將TikTok出售給美方，因為這也符合中國利益。
川普表示，「我會讓中國這麼做變得值得」，但未提供任何細節。他說：「我認為達成協議對中國有利。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言