川普與印度總理見面 美國允售F-35戰機給印度

美國總統川普13日與印度總理莫迪會面；川普在會後記者會中表示，美國將售予印度F-35隱形戰機。

川普13日下午與莫迪會面，並在結束會面後舉行共同記者會；川普說，美國和印度將強化兩國關係，預計簽署「美印21世紀協定」（U.S.-India Compact for the 21st century）。

川普說，這是歷史性的倡議；川普指出，美國將增加數十億美元對印軍售，包括最終提供印度F-35隱形戰機。

川普也指出，莫迪承諾將減少對美關稅；川普說，印度對美徵收30%到70％的關稅，像是美國汽車就因為高關稅，幾乎無法進入印度市場。

川普表示，他與莫迪13日也同意針對兩國的貿易逆差展開協商。

川普並指出，兩人13日也達成共識，讓美國恢復成印度的主要石油、天然氣供應國；同時，川普說，印度也研擬修改政策，讓美國核能科技進入印度市場。