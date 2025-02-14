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油價小跌收斂盤中跌幅 金價收紅朝向歷史高點

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周四（13日）收盤小幅下跌，但盤中一度超過1%的跌幅有所收斂，美國宣布關稅生效時間延後到至少4月，這為全球帶來了避免貿易戰的希望，貿易戰將給經濟和能源需求帶來壓力；金價周四上漲，向歷史高點攀升。

油價小幅下跌

布蘭特原油4月期貨結算價報每桶75.02美元，下跌16美分，跌幅0.21%；美國西德州原油3月期貨收報每桶71.29美元，下跌8美分，跌幅為0.11%。

油價稍早急挫，此前俄羅斯和烏克蘭之間可能達成和平協議，令交易商推測，對莫斯科制裁若結束，將使全球能源供應增加。

美國總統川普命令商務和經濟官員研究對美國商品徵收關稅的國家徵收對等關稅的問題。市場參與者表示，他們要到4月1日才能提出建議，這樣就有更多的時間與貿易夥伴進行磋商。

Price Futures Group高級分析師Phil Flynn表示：「我們看到，由於關稅要到4月才生效，價格出現大幅回升。這將為磋商留出時間。」

國際能源署（IEA）在其最新的石油市場報告上調2025年石油需求成長預期，但供應成長將超過需求，如果能找到針對美國最新制裁方案的變通辦法，俄羅斯石油出口可能會持續，該國上月原油產量略有上升。

美國原油庫存增加也對市場造成了影響。美國能源資訊局（EIA）周三公布的數據顯示，上周美國原油庫存增幅超過預期。

金價向歷史高點攀升

現貨金價13日收盤上漲0.83%，至每英兩2,928.21美元，向周二創下的歷史最高點2,942.70美元回升。美國黃金期貨收高0.6%，報2,945.40美元。

CPM Group執行合夥人Jeffrey Christian說：「主要因素是政治不確定性和經濟後果......最新生產者物價數據是中性的，對黃金的影響其實並不大，全球投資人都在擔心川普的政策會對整體經濟造成什麼影響。」

現貨白銀下跌0.2%，至每英兩32.15 美元。白金下跌0.1%，至991.25美元；鈀金上漲 1.6%，至989.50美元。

美國 金價

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