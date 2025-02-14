川普簽了對等關稅計畫的備忘錄！重點一次看

美國總統川普13日簽署備忘錄，提出對外國徵收「對等關稅」的計畫。相關重點如下：

1、他稱欠缺對等關稅是造成美國每年持續出現龐大貿易逆差的原因之一。外國的非關稅政策會被視為不公平貿易行為並徵收關稅，包括增值稅和對美企造成不公平負擔的監管制度。

2、將不允許外國經由另一國發送商品或其他物品到美國。

3、對等關稅可能在幾周或幾個月內生效。準商務部長盧特尼克將領導研究小組，規劃各國適當稅率。他表示，預計4月1日前完成，隔天可由川普決定新建議關稅上路的時間。

4、備忘錄簽署時機是在川普即將與印度總理莫迪會面之際。簽署後，川普特別單獨挑出印度表示，「他們收取的關稅比任何其他國家都多」。

5、川普稍後在Truth Social貼文說，對等關稅的規定將包括外國採用「補貼」和「非貨幣關稅和貿易壁壘」等障礙。