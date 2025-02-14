美元走貶、日圓勁升逾1% 川普沒立即實施對等關稅

美元在周四（13日）走貶，雖然美國總統川普下令政府考慮對眾多貿易夥伴徵收對等關稅，但沒立即實施，美元進一步下滑。瑞士法郎和日圓在G-10貨幣兌美元中領漲。

美元指數13日下滑0.58%至107.31。

日圓兌美元升值1.05%，至152.8日圓兌1美元。

歐元兌美元升值0.79%至1.0465美元，為1月下旬以來最高。

周四的美國生產者物價數據顯示，聯準會偏好的通膨指標核心個人消費支出（PCE）數據在本月稍晚發布時，可能會低於先前對1月份的預期。

道富全球市場全球宏觀策略師Noel Dixon說：「其中的一些分項數據表明，PCE可能並不像CPI所顯示的那樣火熱。」

在美國總統川普表示將對所有對美國進口商品徵收關稅的國家徵收對等關稅後，美元兌日圓短暫收斂貶幅，隨後跌至更低水準。

一位白宮官員告訴記者，關稅不會在周四生效，但隨著川普的經貿團隊研究雙邊關稅和貿易關係，關稅可能會在幾周內開始徵收。這一宣布似乎至少部分是為了引發與其他國家的談判。這位官員說，如果其他國家降低關稅，川普會非常樂意。

美元兌瑞郎貶值近1%，至0.9048，為2月7日以來最低；瑞士的通膨率降至近四年來最低，此前該國今年年初普遍下調了電價。

歐元和包括瑞典克朗和挪威克朗在內的其他歐洲貨幣，也因對俄羅斯和烏克蘭可能達成和平協議的樂觀情緒而受到提振。

在數據顯示英國經濟在去年最後一個季度意外增長0.1%之後，英鎊走升。英鎊尾盤上漲 0.8%，報 1.2541 美元。

加密貨幣方面，比特幣下跌2.01%，報 95,716.98 美元。