【專家之眼】俄烏戰爭將停火為川普贏得諾貝爾和平獎？

俄烏戰爭可能會在爆發戰爭的3個整年日（2022年2月24日～2025年2月24日）宣布停火。果真如此，全球看到過去3年紛擾國際社會政經秩序的戰爭，在川普上任後迅速結束；雖然川普的關稅戰正在啟動，但卻沒有真正槍砲彈藥及人命傷亡。川普實踐了在他手上美國沒有戰爭的和平，川普肯定會獲得提名推薦，有機會贏得世界和平獎。

首先來看俄烏戰爭的停火相關問題。在川普和普亭日前通過「很長及豐盛內容」90分鐘的電話後，川普及其政府證實：第一，普亭願意進行和平談判，雙方並互邀訪問彼此的首都。雖然，美俄會面真正時間尚未透露，但如何結束戰爭，停火條件如何，應該在彼此的通話中都已觸及。因此，川普和普亭才會訂下在沙烏地阿拉伯的會晤；會面後可能就是宣布停火，及停火後的如何維持和平秩序，永久和平的計劃。

第二，俄烏停火的條件，就俄方而言，依普亭過去的主張，烏克蘭不得加入北約及維持永久中立，以確保俄羅斯的國家安全。根據美方所透露的消息，烏克蘭不會加入北約，但相對也要普亭不再強求烏克蘭「永久中立」。這樣在國家安全上俄烏雙方都不算輸，也都不算贏。雙方都保住了在維護國家安全上的「面子」。

第三，領土問題上，烏克蘭的讓步應該是停火及和平的主要條件。雖然澤倫斯基近3年來，都強烈主張應該回到2014年前的領土範圍，但明顯地這是不可能的，川普政府也證實了這點。在形式上，烏東被佔領地區在俄羅斯管控下已經經公民投票成立的「共和國」或「州」，俄羅斯政府都予以正式承認，並加入「俄羅斯聯邦」，加上克里米亞半島的現狀，都很難改變。因此，在領土問題上，澤倫斯基可能要承擔「吞敗」的責任，加上川普敦促烏克蘭5月舉行大選，澤倫斯基敗退的可能性很大，果如此發展，烏克蘭的民怨也有發洩對象。

第四，和平維護及避免停火被破壞，俄美雙方可能先商定一條「停火線」，比較可能的是，沿著「的聶伯河」東、西岸建立停火區，雙方的軍事活動必須完全撤出停火區。川普已經邀中國大陸參與俄烏戰爭的停火談判，中國可能傾向答應，並參與其後的和平維持。就烏克蘭的國家安全而言，澤倫斯基表示過「沒有美國支持的安全，不是真正的安全」；澤倫斯基甚至拋出誘餌，即烏克蘭的稀有礦產鈾及鈦，現在美國財政部長正在基輔，據報導美烏雙方洽談的正是以稀土換取美援，以保障烏克蘭的安全。

第五，烏克蘭戰後的重建計劃，應該是川普最關心的問題。川普對拜登花了數百億美元支持烏克蘭，美國內部低下層國民民不聊生，十分不以為然；川普能從烏克蘭回本的方法就是主導烏克蘭的戰後重建。各方估計烏克蘭重建需上兆美元的經費，但也是無限的商機。澤倫斯基如果克服因停火帶來的政治傷害，能東山再起的機會，就是提供一個烏克蘭人肯定的重建計劃，幻化成「戰敗英雄」！

當然，停火協議不可能包含所有問題的解決。尤其對俄羅斯而言，還有國際社會的經濟制裁，以及國際法庭對普亭等戰爭罪行的起訴等等複雜的問題；特別是邀中國參與到什麼程度，值得推敲。美國原先的戰略是借烏克蘭拖垮俄羅斯、拖累中國的「雙拖」戰略，俄烏戰爭若停火，會不會轉變，以拉開中俄關係距離？進而影響國際形勢發展，值得繼續關注。

但更值得注意的是，俄烏戰爭如果停火，再進入和平談判，有沒有烏克蘭的角色？或者烏克蘭只有「旁聽」或「列席」？最後接受川普及普亭的安排？對台灣而言，民進黨在抗中的迷藥下，像起乩式的對烏克蘭一味的頌讚、把澤倫斯基捧為民族英雄；俄烏戰爭結果，烏克蘭只有被迫接受現況，對照之下台灣在中美競逐中，是否有一天也淪於俎上肉，值得當局警惕！

儘管過去諾貝爾和平獎的人選提名及給獎充滿爭議，川普也曾被提名過；可是川普如果真正實現他所說過的，結束俄烏戰爭，沒有傷亡及毀滅，獲得諾貝爾和平獎的可能性還是頗高的！