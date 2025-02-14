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川普與印度總理見面 預告印度將購買大量石油、天然氣

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普（左）和印度總理莫迪（右）。圖為資料照片。（歐新社）
美國總統川普（左）和印度總理莫迪（右）。圖為資料照片。（歐新社）

美國總統川普13日與印度總理莫迪會面；川普說，印度是徵收高關稅的國家之一，美國將以「對等關稅」（Reciprocal Tariff）回應；川普也說，印度將向美方購買大量的石油和天然氣。

川普13日下午與莫迪會面；川普在與莫迪會面之前，先簽署向各國實行對等關稅的備忘錄。

川普在回答媒體問題時表示，印度傳統上是徵收最高關稅的國家，其徵收的關稅比任何國家都多；川普說，雙方將就此討論，不過未來印度向美國徵多少關稅，美國就會向印度徵收多少關稅。

針對最快4月上路的對等關稅，川普說，這是一個非常美麗且簡單的系統，美國不用擔心徵多或徵少關稅。

川普表示，印度徵收非常多關稅，並以摩托車品牌哈雷-戴維森（Harley-Davidson）為例，指該品牌曾因為印度的關稅太重，只好將產線移入印度以避免負擔高關稅。

川普表示，美國也可以這樣做，讓企業在美國設廠，包括醫療、汽車、晶片和半導體等；川普說，如果在美國生產製造，就沒有關稅的問題。

川普與莫迪見面時則表示，印度將向美方購買大量的石油和天然氣，其規模比任何國家都還要大；川普說，雙方也將針對貿易和其他議題交換意見。

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