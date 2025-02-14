司法部要求撤銷紐約市長貪腐案 聯邦檢察官辭職明志

負責調查紐約市長亞當斯涉嫌貪腐的紐約曼哈頓代理檢察官沙松今天請辭，由於司法部高層早前要求她撤銷亞當斯案，事件再度引起美國總統川普第2任期執政下，司法能否獨立的質疑。

紐約時報（New York Times）報導，根據3名知情人士的說法，司法部13日要求紐約南區聯邦檢察官沙松（Danielle Sassoon），撤銷調查紐約市長亞當斯（EricAdams）涉嫌貪污濫權案件後，沙松同日下午向司法部提出辭呈。

亞當斯去年9月因詐欺和收賄等罪名，成為美國史上首位在任遭起訴的紐約市長。他拒絕認罪與辭職，並打算競選連任，案件預定今年4月開庭。

川普（Donald Trump）在競選期間曾指亞當斯遭司法迫害，並暗指當選後將赦免。負責案件的前任南區聯邦檢察官威廉斯（Damian Williams）在川普當選後辭職，支持川普的前證券管理委員會（SEC）主席克雷頓（Jay Clayton）獲提名，人事案仍在聯邦參議院審查中，沙松為南區聯邦檢察官辦公室職務代理人。

紐約南區聯邦檢察官辦公室因負責華爾街事務，是美國重要的司法轄區，38歲的沙松曾成功將加密貨幣交易平台FTX創辦人暨執行長班克曼-佛里特（SamBankman-Fried）定罪。

司法部代理副部長波維（Emil Bove III）以貪腐調查將影響亞當斯處理非法移民等為由，10日要求沙松撤銷案件。波維曾任職於川普法律團隊，角色極富爭議。

沙松向司法部長邦迪（Pam Bondi）請辭，引起川普第2任期聯邦檢察官工作能否維持獨立性的質疑。

民主黨籍的亞當斯在川普當選後曾拜訪海湖俱樂部（Mar-a-Lago），稱許部分川普政策，並參加總統就職典禮。

紐約市長選舉將在今年11月舉行，因性騷案下台、有意回歸政壇的前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）以超過3成的支持度領先多位競爭者；身陷醜聞的亞當斯聲勢低迷，媒體報導他不排除以共和黨籍身分爭取連任。