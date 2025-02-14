小羅勃甘迺迪任美國衛生部長人事案 獲參議院通過

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國衛生部長人選小羅勃甘迺迪的人事案今天克服醫療建制派及國會議員的阻力，在聯邦參議院順利過關。他是疫苗懷疑論者，曾以獨立身分參選總統，退選後轉而支持川普。

路透社報導，小羅勃甘迺迪（Robert F. KennedyJr.）的人事案今天以52票對48票通過，47位民主黨籍參議員全數反對，共和黨人當中只有肯塔基州聯邦參議員麥康奈（Mitch McConnell）投下反對票。

人事案通過為小羅勃甘迺迪宣誓就任衛生部長鋪路，他將負責監督多個重要機關，包括食品暨藥物管理局（FDA）、疾病管制暨預防中心（CDC）等。

71歲的小羅勃甘迺迪是環境律師，長期對疫苗的安全性及效力抱持懷疑態度，而疫苗已幫助遏制疾病傳播並防止數以百萬計的人死亡長達數十年。

但小羅勃甘迺迪承諾會維護現有疫苗計畫，藉此爭取抱持疑慮的議員挺他上任。

身為前民主黨人的他曾以獨立身分參選2024總統大選，但在去年8月宣布退選，轉而支持後來勝選的現任總統川普（Donald Trump）。

小羅勃甘迺迪將執掌的衛生部主管超過3兆美元的醫療保健支出。提供逾1.4億美國人健保的聯邦醫療保險（Medicare）和醫療補助（Medicaid）計畫，還有國家衛生研究院（National Institutes of Health），也是衛生部管轄範圍。

甘迺迪 議員

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