美國蛋價飆漲！漲勢無降溫跡象 天候與關稅前景更雪上加霜

受禽流感疫情影響，美國雞蛋價格狂飆至歷史紀錄，持續擠壓消費者荷包，但漲勢可能還沒結束。

美國12日公布的1月消費者物價指數（CPI）報告顯示，1月蛋價月比上漲15.2%，為2015年6月來最大月比漲幅，而且在食品百貨超市購買食品的0.5%漲幅中，雞蛋漲幅就占了三分之二，現在消費者花在雞蛋的支出比一年前高53%。

根據勞工部勞動統計局（BLS）的報告，美國1月每打A級雞蛋平均零售價格年比暴漲一倍至4.95美元，超越2023年1月的4.82美元新高紀錄，而農業部的資料顯示，全美白色大顆帶殼雞蛋批發價在2月第一周漲至每打7.34美元，比一前年狂漲兩倍多。大宗商品資訊服務Expana的資料則顯示，美國一打雞蛋的批發價格本周衝破8美元，比去年同期翻倍，也是歷史新高。

美國蛋價飆漲的原因是全美上千座農場遭禽流感侵襲，撲殺上千萬隻蛋雞。根據產業團體聯合雞蛋生產商，從2022年禽流感疫情爆發以來，已失去超過1億隻蛋雞。

零售商通常會賠錢賣雞蛋，壓住來自其他產品銷售的獲利能夠彌補，但若食品百貨超市停止吸收與零售價之間的價差成本，蛋價可能會再漲一波。沃爾瑪與Kroger等業者在特定情況下都已實施購買限額，許多超市的架上雞蛋已被搶購一空，美國南部與中西部的連鎖餐廳Waffle House更已對餐點收取0.5美元的雞蛋附加費。

美國食品產業協會（FMI）稅務、貿易、永續及政策發展副總裁哈里格認為，供應鏈挑戰近期將對糧食價格增添上漲壓力，西部野火、中西部嚴寒以及目前的禽流感疫情，都引發對未來幾個月情勢的關注，大家也都在觀望潛在的關稅是否、以及會如何影響食品和家庭用品價格。

像汽油價格一樣，雞蛋也攸關消費者對通膨的切身感受，會帶來政治效應，去年美國總統川普陣營競選時便狂打蛋價上漲，現在民主黨也正把握機會發動攻勢。白宮國家經濟委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）則說，白宮正在研擬計畫解決禽流感問題。