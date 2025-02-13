孕婦紐約地鐵分娩！熱心民眾圍繞幫接生 目擊者：看到剪臍帶

紐約地鐵上什麼事都有可能發生！一名孕婦搭車時突然生產，驚動周遭乘客，民眾隨即協助接生並通報站務員。

根據《紐約郵報》報導，紐約地鐵12日收到車廂乘客通報，表示有一名女子在車上分娩，地鐵靠站後工作人員和警察立即趕往車廂。

從網路上流傳的影片可以看到，一群乘客圍著產婦，其中一名女子用布包裹住剛出生的嬰兒，還有目擊者聲稱自己親眼看到剪臍帶。警方表示，這對母女送院後健康狀況良好。

紐約市交通局局長表示，這起事件展現了紐約民眾團結互助的良好風氣，並期待這對母嬰「不那麼戲劇化的」再次搭乘地鐵。