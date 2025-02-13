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美軍又掉飛機！海軍電戰機墜毀加州外海 2人彈射逃生獲救

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國海軍一架電子作戰機12日在加州聖地牙哥海岸附近墜毀，海軍船隻正進行打撈作業。取自YT（＠KGTV）
美國海軍一架電子作戰機12日在加州聖地牙哥海岸附近墜毀，海軍船隻正進行打撈作業。取自YT（＠KGTV）

美軍最近狀況頻傳，繼空軍F-35墜機、陸軍直升機撞客機後，海軍也出狀況，12日一架美國海軍的電子作戰機在加州聖地牙哥海岸附近墜毀，所幸機上2名飛行員彈射逃生獲救。

美聯社報導，美國海軍發言人證實，墜機的是一架EA-18G「咆哮者」（EA-18G Growler）電子作戰機，2名飛行員彈射逃生後被當地休閒釣魚公司Premier Sportfishing的一艘船救起，然後轉送到附近的海關與邊境保護局（CBP）船隻上，送醫後狀況穩定。

根據聖地牙哥港附近的即時監視器紀錄，可以聽到釣魚船上的人於當地12日上午10時14分左右通報海岸防衛隊說，看到這架電戰機才起飛不久，機上人員就立刻彈射，「我們正趕去救他們，他們掉進水裡了」；稍後釣魚船又通報說，已經救起2名機組員，人員平安。

墜機原因尚不清楚，海軍已展開打撈作業，海防隊則負責看守撈上來的殘骸。

這是美軍20天內第3次有軍機墜毀。1月28日，美國空軍一架F-35戰機在阿拉斯加墜毀，機上人員彈射逃生；1月29日，美國陸軍一架黑鷹直升機在華府附近撞上一架美國航空客機，共67全罹難。

戰機 海軍 美國航空

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