美國1月CPI成長超過預期 白宮：拜登留下的爛攤子

美國12日公布1月分消費者物價指數（CPI），較去年12月增加0.5%、年增3.0%，高於各界預期；白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）表示，這是拜登政府留下來的爛攤子。

美國勞工部12日公布1月消費者物價指數，數字和去年同期相比增加3.0%，高於12月的年增2.9%，也是連續第4個月攀升。

白宮12日舉行記者會，李維特表示，這個數字比預期中的還要糟糕，並認為，這顯示拜登政府留給現任政府一個爛攤子。

李維特表示，通膨比各界想像中的還要糟糕，主要是拜登政府不夠公開透明，沒有說明美國經濟的真實現況。

李維特說，拜登政府承諾通膨只是暫時的，但事實卻不是這個樣子。

美國總統川普12日透過社群媒體表示，美國應該調降利率，這與川普政府即將對其他國家課徵的關稅，會是良好的搭配。

李維特對此重申，川普希望低利率，也希望低通膨；李維特說，川普相信，這樣的經濟方針可以降低通膨，川普也相信，美國經濟可以承受這樣的做法。