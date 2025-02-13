蓋洛普民調：美國在世總統人氣排名 歐巴馬最受愛戴

美國科羅拉多州一名28歲的女老師，濫用自己的職責對學生伸出魔爪。她不顧學生是特殊生，反而利用弱點佔對方便宜，不但發生不當關係，還讓學生使用毒性超強的芬太尼，甚至慫恿學生帶槍來射擊自己不順眼的同事。

2025-02-12 20:07