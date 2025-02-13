蓋洛普民調：美國在世總統人氣排名 歐巴馬最受愛戴
民調機構蓋洛普（Gallup）近日公布的調查顯示，美國5位在世總統中，民眾對於歐巴馬（Barack Obama）的好感度最高，拜登則最不受歡迎。
在美國現任總統川普（Donald Trump）於1月20日就職後，蓋洛普於1月21至27日對1001名美國成年人進行民調，誤差範圍正負4個百分點。
這份民調顯示，美國5位在世總統中，歐巴馬好感度為59%，名列第一，小布希（George W. Bush）以52%好感度，排名第二。
此外，川普與柯林頓（Bill Clinton）好感度都是48%，拜登（Joe Biden）好感度只有39%，敬陪末座。
這份民調指出，大多數美國人對於歐巴馬、小布希及柯林頓都是好感多於負面觀感，但對於川普則是好壞幾乎持平。
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