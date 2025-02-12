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無家可歸只能睡車上 美國兩孩童-11度極低溫中凍死

聯合新聞網／ 綜合報導
全家人無家可歸，導致兩名孩童在車上冷死。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
全家人無家可歸，導致兩名孩童在車上冷死。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

美國密西根州日前發生一起悲劇，一名女子和孩子因為無家可歸，被迫住在一輛廂型車裡，最後導致兩個孩子冷死。

據《底特律自由新聞報》（Detroit Free Press）報導，這名29歲的女子帶著5個孩子，在2024年11月時被趕出公寓。當時女子帶著孩子投靠家人，但後來家人無法再幫忙，女子便向市政單位求救，可是市政單位並沒有跟進。

據悉女子也曾向附近許多庇護所求助，但由於庇護所床位已滿，所以女子最後只好帶著孩子住在車上。今（2025）年2月5日，女子開車到一處賭場的停車場打算在那裡過夜。不過半夜因車子故障突然熄火，導致暖氣無法正常運作，當時戶外溫度只有攝氏-11度，女子於是打電話向家人朋友求助。

不過他們疑似沒有獲得及時幫助，2月10日中午，女子發現9歲的長子沒有生命跡象，又趕緊請朋友幫忙。朋友把長子送到醫院時，女子的2歲小女兒也停止呼吸，朋友又趕回停車場，協助將另一個孩子送醫，但兩個孩子都不幸身亡。

警方介入後，其他三個孩子也被送醫檢查，目前狀況穩定，雖然正式驗屍報告尚未出爐，但根據法醫初步判斷，兩個孩子應該都是在低溫中凍死的。

其實當地政府在今年冬天額外增設了400個庇護所床位，也設立了24小時街友救援團隊，但卻沒有成功阻止悲劇發生。這起事件曝光後，底特律市政府要求副市長梅麗亞．霍華德（Melia Howard）及住房管理單位展開調查，並於兩週內提交相關報告，檢討救援系統是否有漏洞，確保未來不再發生類似悲劇。

低溫

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