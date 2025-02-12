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受不了媽媽「到處亂搞」 美國男痛下殺手勒斃母親

聯合新聞網／ 綜合報導
男子認為媽媽四處留情，出手將媽媽勒死。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
男子認為媽媽四處留情，出手將媽媽勒死。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

美國伊利諾州日前發生一起駭人聽聞的家庭悲劇，一名男子不滿媽媽「私生活太亂」，竟然在媽媽約會返家後，用繩索將她活活勒死，手段十分兇殘。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生在2023年9月13日。當天46歲男子霍華德（Neil Howard）自己在家，他60歲的母親卡拉克（Norma Caraker）則出門約會。男子當時喝醉酒，在媽媽回到家時情緒失控，生氣地指控她「四處留情」，還埋怨媽媽沒有給他錢，拿起彈力繩將其勒死。

麥迪遜郡（Madison County）助理檢察官耶格（Luke Yager）在法庭上指出，霍華德早就對媽媽感到不耐煩，他不滿母親的私生活，也因為認為媽媽應該給他錢卻沒有而心生殺意。

犯案後，霍華德一度試圖掩蓋罪行。他一直到凌晨一點半才報警，聲稱自己擔心母親「失去意識」。警方趕到現場時，發現卡拉克倒臥在床上，脖子上還纏著彈力繩，急救人員試圖進行搶救，但卡拉克最終仍宣告死亡。

警方到場時，霍華德依然呈現酒醉的狀態。他一開始供稱有陌生男子闖入家中，他是剛好發現媽媽倒在地上，不過警方調查後發現家中門窗是從內部鎖上，並沒有外人闖入或破壞的痕跡，霍華德被當場逮捕，並被列為主要嫌疑人。

令人震驚的是，這並不是霍華德第一次和至親的死扯上關係。據當地報導，2005年時，他的父親喬治．霍華德（George Howard Jr.）在家中死亡，當時26歲的霍華德就被認為涉案，不過當年因為檢察官證據不足，案件並沒有進入審判階段，霍華德也因此未受任何刑責。

此次弒母案經過審理後，法官已於今（2025）年2月11日裁定謀殺罪成立，霍華德將面臨最高60年有期徒刑的刑罰。

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家暴 殺人

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