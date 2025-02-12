美國女老師對16歲特殊生伸魔爪 竟慫恿他「帶槍來射同事」

美國科羅拉多州一名28歲的女老師，濫用自己的職責對學生伸出魔爪。她不顧學生是特殊生，反而利用弱點佔對方便宜，不但發生不當關係，還讓學生使用毒性超強的芬太尼，甚至慫恿學生帶槍來射擊自己不順眼的同事。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，28歲的凱伊（Kay Ewer）從2023年8月開始在當地一所高中擔任助理教師，不過她到職沒多久，就和一名16歲的特殊生發生性關係。學生在作業中暗示自己與老師有染，於同年11月被其他老師發現，事情才就此曝光。

據報兩人私底下傳送數千則露骨的訊息，而且她甚至帶著學生喝酒、使用芬太尼等管制藥物。不僅如此，凱伊還要求學生在跟她發生關係時帶槍來學校，要他「朝另一名教職員的腿開槍」。

2025年1月31日舉辦的聽證會上，男學生的媽媽表示對凱伊感到非常失望。媽媽指控女老師利用自己的兒子，讓他以為「自己是對的人」，然後心甘情願被利用來賺錢，甚至被操縱。

凱伊承認犯下性侵兒童罪和引誘未成年人犯罪等罪，這兩項罪名均屬重罪，她面臨至少十年的性犯罪者緩刑。根據她在性犯罪者治療計畫中的表現，極有可能被判處終身監禁。凱伊自2015年起就在多所公立學校任教，擔任過助教、教務輔導和校護，她在法庭上向學生及家長道歉，並表示未來絕對不會再犯。

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