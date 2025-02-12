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「證據相互矛盾」甘迺迪遇刺案恐有2槍手 FBI挖出2400份新檔案

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
川普政府致力解密約翰．F．甘迺迪、前紐約州聯邦參議員羅勃．甘迺迪和民權領袖金恩博士遇刺相關檔案。 美聯社資料照
川普政府致力解密約翰．F．甘迺迪、前紐約州聯邦參議員羅勃．甘迺迪和民權領袖金恩博士遇刺相關檔案。 美聯社資料照

目標在揭露「聯邦機密」的國會特別小組負責人、共和黨籍聯邦眾議員魯納今天表示，她相信有「兩名槍手」參與前總統約翰．F．甘迺迪暗殺行動。

「紐約郵報」（New York Post）報導，總統川普政府致力解密約翰．F．甘迺迪（John F. Kennedy）、前紐約州聯邦參議員羅勃．甘迺迪（Robert F.Kennedy）和民權領袖金恩博士（Martin Luther KingJr.）遇刺相關檔案，這個任務編組計劃在這個基礎上推動工作。

特別小組將從1963年11月約翰．F．甘迺迪在德州達拉斯遭到槍擊身亡一案的「徹底調查」開始，其任務還包括針對已故美國「淫魔」富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的客戶名單展開調查。

魯納（Anna Paulina Luna）在國會山莊（CapitolHill）召開記者會說：「根據我目前所見，其實也是在國會這裡進行最早審理所提出的一顆子彈理論，確實有問題。」

她強調：「我認為有兩名槍手。」

負責調查的「華倫委員會」（Warren Commission）當年經過將近一年調查，認定約翰．F．甘迺迪遭到前陸戰隊神槍手歐斯華（Lee Harvey Oswald）暗殺，而且是單獨犯案。

不過，眾議院遇刺案特別委員會（House SelectCommittee on Assassinations）在1979年的最終報告中作成「暗殺或許是陰謀導致」的結論。

魯納表示，多項調查「證據相互矛盾」、「我認為當時就連聯邦調查局（FBI）在馬里蘭州比塞大（Bethesda）的初步驗屍報告也發現若干悖於常理的內容」。

路透社報導，川普呼籲公布有關1963年約翰．F．甘迺迪遇刺案的機密情報和執法文件後，聯邦調查局找出數千份相關新檔案。

聯調局今天發出聲明表示，川普在1月上任第一週簽署與釋出有關的命令後，聯調局重新檢視，結果發現約2400份之前沒發現與約翰．F．甘迺迪遇刺案相關的存查與數位化紀錄。

聯調局表示：「聯調局已報告新發現文件一事，並將把文件移交國家檔案和紀錄管理局（NationalArchives and Records Administration），納入正在進行的解密程序。」

國家情報總監辦公室（Office of the Director ofNational Intelligence）發言人今天告訴路透社，辦公室上週建議川普，應對民眾公布有關暗殺的機密文件。該辦公室並未公布計畫細節，也沒有透露何時公布文件。

川普競選期間就曾承諾公布暗殺相關文件。

約翰．F．甘迺迪1963年11月22日在德州達拉斯市遇刺身亡，享年46歲。警方迅速逮捕歐斯華，兩天後，他在移監時被夜店老闆魯比（Jack Ruby）槍殺身亡。

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