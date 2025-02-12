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2太空人滯留太空站…川普突要求盡快帶回 NASA更換太空船

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
去年夏天，兩名太空人魏摩爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）乘坐波音（Boeing）「星際飛機」（Starliner）飛往國際太空站，不料發生推進器故障等問題。 美聯社
去年夏天，兩名太空人魏摩爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）乘坐波音（Boeing）「星際飛機」（Starliner）飛往國際太空站，不料發生推進器故障等問題。 美聯社

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天更換了計劃用於接下來國際太空站執行例行任務的太空船，這將讓兩名在國際太空站停留時間遠超過預期的「星際飛機」太空人提早回到地球。

路透社報導，NASA表示，任務管理團隊選擇使用先前飛行過的太空探索科技公司（SpaceX）乘龍號（Crew Dragon）來執行前往太空站的Crew-10任務，而不是使用已延遲生產的新SpaceX太空艙。

這項決定將讓Crew-10的發射時間從先前的3月25日提前到3月12日。NASA表示，仍需要對先前已執行過3次任務的乘龍號進行飛行準備評估。

去年夏天，兩名太空人魏摩爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）乘坐波音（Boeing）「星際飛機」（Starliner）飛往國際太空站，不料發生推進器故障等問題。他們要返回地球，就得靠Crew-10的4名機組員前進國際太空站，好讓太空站的美國人員能保持在正常水準。

NASA是在川普上月突然要求SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）「盡快」將魏摩爾和威廉斯帶回地球之後，做出這項決定。

川普提出要求後，NASA確認了帶太空人回家的計畫，並表示將「盡快」執行。NASA今天發表的聲明，並未表示更換Crew-10太空船，是為了讓「星際飛機」機組人員提前回家。

NASA SpaceX 太空人 川普 馬斯克

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