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美教師遭俄拘留逾3年終獲釋 身披國旗白宮會川普

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
美國總統川普（左）11日在白宮會晤幾小時前才被俄羅斯釋放的美國公民福格爾（右）。美聯社
美國總統川普（左）11日在白宮會晤幾小時前才被俄羅斯釋放的美國公民福格爾（右）。美聯社

63歲的美國教師福格爾（Marc Fogel）在俄羅斯服刑3年半後，終於重獲自由，他今天從莫斯科搭機返國後，在白宮會見美國總統川普

路透社報導，肩上披著美國國旗的福格爾說：「我現在感覺自己是世界上最幸運的人。我只是一名普通的教師，如今卻彷彿置身夢境。」

川普在白宮外交接待室與福格爾站在一起說：「就我而言，他看起來好極了。」

「紐約時報」（The New York Times）今天報導，福格爾2021年8月被控因將醫用大麻帶入俄羅斯而被逮捕。福格爾在2022年6月開始服刑，刑期為14年。

川普表示，福格爾獲釋「可能是結束烏克蘭戰爭的重要一步」。兩人都向俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）表示感謝。

川普說：「我們只想帶他回家。」還說要帶著福格爾參觀白宮樓上的林肯臥室（Lincoln Bedroom）。

川普表示，還有一人將於明天獲釋，但未透露身分。

主掌人質事務的總統特使柏勒（Adam Boehler）在社群媒體上傳一張照片，畫面中福格爾在返國的飛機上，一手舉著玻璃杯，一手拿著餐盤和他的美國護照。

當被問及美國為了換回福格爾付出多少代價時，川普告訴記者，「不多」，還說福格爾獲釋，展現了俄方誠意。

川普說：「俄羅斯對我們非常友善。實際上，我希望這是建立關係的開始，我們可以終結（烏克蘭）戰爭，數以百萬計人民能不被殺害。」

福格爾的家人在聲明中表示：「歷經3年多的拘留，我們的父親、丈夫和兒子福格爾終於回家了，我們無比感激、如釋重負，內心激動萬分。這是我們一生中最黑暗、最痛苦的時期，但從今天起，我們將開始痊癒。」

俄羅斯 川普 美國

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