美國會查半導體設備流向 點名科林研發不配合調查

美國眾議員基於中國採購晶片設備可能危及台灣安全等理由，要求半導體設備商提供中國客戶名單。眾議員昨天點名矽谷大廠科林研發（LAM）不配合調查，並說如果未在2月21前提交資料，將不排除採取必要強制程序。

聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」發布新聞稿表示，去年11月啟動對荷商艾司摩爾（ASML）、日商東京威力科創（Tokyo Electron）以及美商應用材料（Applied Materials）、科林研發（LAM）與科磊（KLA）等先進半導體設備商的調查後，科林研發（LAM）未能於寬容期限內提供向中國出售半導體製造設備的資訊。

特別委員會提到，中國目前購買的半導體製造設備比美國、韓國和台灣的加總還多，已對美國國家及經濟安全構成重大風險。「未能遵守商定的最後期限令人無法接受，我們再次呼籲配合調查，以確保美國安全利益受到保護。」

特別委員會共和黨籍主席穆勒納爾（JohnMoolenaar）表示，「確保半導體製造設備流向中國的透明度是本屆國會的首要任務。在與中國的競爭中，我們不能讓美國科技無意間強化了中國共產黨的實力。」

穆勒納爾指出，美國國家安全及科技領先地位取決於問責制和強有力的監督，特別委員會將採取一切必要措施來保護這兩者。

特別委員會民主黨首席議員克利什納穆希（RajaKrishnamoorthi）則說，也許比中共獲得威脅美國國安的先進晶片要更危險的是，中共獲得自主生產這些晶片所需的機器。特別委員會致力維護美國人工智慧的領導地位，盼所有公司充分配合這項調查。

根據特別委員會去年11月寄給半導體設備商的信件，設備商需提供在中國的前30大客戶、在中國從事出口管制與貿易合規工作的員工數、是否雇用協助進行出口管制的顧問公司，並說明這些公司是否位於中國或是否有員工派駐中國。

科林研發未回覆中央社詢問的信件。