快訊

朝野僵局仍難解！選罷法覆議遭否決 總預算協商瀕破局

大雨炸元宵！氣象署：今慎防劇烈天氣 周日恐再迎冷氣團

第四人遇害？高雄分屍案凶嫌弟也失蹤 警澄清：張弟因案通緝中

聽新聞
0:00 / 0:00

俄國釋放美教師 白宮國安顧問：戰爭邁向終結的好信號

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國教師福格爾自2021年8月起，就一直被關在俄羅斯境內。其姊海蘭德（左）和其他家人於2023年7月在白宮外集會爭取他獲釋。圖為資料照片。（美聯社）
美國教師福格爾自2021年8月起，就一直被關在俄羅斯境內。其姊海蘭德（左）和其他家人於2023年7月在白宮外集會爭取他獲釋。圖為資料照片。（美聯社）

美國白宮國家安全顧問沃茲11日在聲明中表示，特使威特科夫（Steve Witkoff）將把被認為是在俄羅斯遭不當囚禁的美國教師福格爾（Marc Fogel）帶回美國；沃茲表示，這是俄烏戰爭邁向終結的良好信號。

福格爾2021年8月因持有17公克的醫用大麻，於莫斯科的機場被捕；根據報導，福格爾在美國獲醫師開了醫用大麻，但大麻在俄羅斯屬於非法；福格爾為此被判處服刑14年有期徒刑。

沃茲11日發出聲明指出，威特科夫將與福格爾一起飛離俄國領空；沃茲指出，美國總統川普、威特科夫與總統顧問，與俄方協商出交換條件；沃茲認為，這不但展現出俄國的誠意，也是預示殘忍且可怕的俄烏戰爭邁向終結的良好信號。

沃茲表示，自從川普宣誓就職總統以後，川普已陸續讓全球遭拘留的美國人成功獲得釋放，而川普將繼續努力，直到所有被拘留的美國人可以返回美國。

沃茲指出，福格爾將於11日晚間返回美國，與他的家人和親友團聚。

俄羅斯與西方國家去年8月完成大規模換囚，共計涉及7國、24人，但其中沒有納入福格爾，遭到福格爾家屬的抗議；家屬對此表示，無法理解，認為拜登政府忘了福格爾。

俄烏戰爭 川普 美國

延伸閱讀

美中關係何去何從？學者：紅線還是台灣

金價創新高今年來飆漲11% 衝向3,500美元大關

經濟日報社論／正視台美貿易順差擴大問題

路透調查：分析師估Fed延至第2季降息

相關新聞

俄國釋放美教師 白宮國安顧問：戰爭邁向終結的好信號

美國白宮國家安全顧問沃茲11日在聲明中表示，特使威特科夫（Steve Witkoff）將把被認為是在俄羅斯遭不當囚禁的美...

美副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

美國副總統范斯（J.D. Vance）的遠親──一名四歲時從中國收養的女孩，因為沒有接種新冠和流感疫苗，被醫院拒絕施行心臟移...

南加農場百輛車排長龍 只為搶購雞蛋

隨著南加超市的雞蛋價格飆升且貨源短缺，當地農場成為消費者的新戰場，甚至出現數百輛汽車在農場門口大排長龍等待購買新鮮雞蛋的...

陽光陣雨好空氣 夏威夷成為全球彩虹之都

陽光普照、陣雨短暫加上空氣清新，使得夏威夷時常出現彩虹，這三大因素是夏威夷大學大氣層科學教授巴興格(Steven Bus...

FAA官員指美國塔台人力不足 已危害飛航安全

新聞周刊(Newsweek)11日報導，聯邦航空總署(Federal Aviation Administration，F...

因貪腐入獄伊利諾州前州長 獲川普赦免所有定罪

川普總統10日全面且無條件赦免了前伊利諾州州長布萊格亞維奇(Rod Blagojevich)的所有定罪，他因政治腐敗被判...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。