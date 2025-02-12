2028美國總統大選 川普：范斯不一定是接班人

美國總統川普最近接受福斯新聞（Fox News）專訪時，被問及他是否視副總統范斯（JD Vance）為接班人，川普給出否定的答案，並稱現在做決定為時過早。

福斯新聞主持人拜爾（Bret Baier）問川普：「您認為副總統范斯是您的繼任者，是2028年共和黨提名人嗎？」

川普回答說：「不，但他非常能幹。我認為有很多能幹的人。迄今我認為他做得非常出色。目前為時過早。我們才剛開始。」

拜爾接著說道：「在期中選舉前，（范斯）將尋求（川普）背書。」