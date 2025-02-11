禽流感肆虐雞蛋喊漲…西雅圖爆怪盜案 540顆蛋全沒了

由於美國近期禽流感肆虐，雞蛋價格飆漲。西雅圖一家餐廳竟遇上「雞蛋大盜」，被偷走540顆雞蛋，和其他食材，損失近780美元（約新台幣2.55萬元）。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，兩名竊賊在案發當天清晨4點42分左右，偷偷潛入當地一家咖啡廳「月亮公園咖啡」（Luna Park Café）行竊。竊賊跑進冷凍庫，偷走540顆雞蛋、培根、絞肉和藍莓等食材。由於近期蛋價飆漲，光是這批被偷走的雞蛋，就價值387美元（約新台幣1.27萬元），餐廳可說是損失慘重。

咖啡廳老闆朴雄（Heong Park，音譯）表示，他當天接獲房東告知，馬上駕車到現場阻止，甚至還親眼目睹竊賊正在偷搬食物。雖然他成功制止對方繼續行竊，嫌犯仍然順利駕駛白色廂型車逃走，令他十分懊惱。

朴雄無奈地表示，這些竊賊很知道哪些食材值錢，他們鎖定的都是早餐食材，甚至連冰箱裡的酒都沒動。他坦言，由於食材價格飛漲、最低薪資提升，使得開店經營的成本一直在上升。現在對他來說，即使是經營一家小餐廳也有很大的壓力。

近期由於禽流感影響，導致美國當地雞蛋供應短缺，使得雞蛋價格持續飆升。不少餐飲業者表示，雞蛋已經變成竊賊的新目標，讓原本就經營困難的小餐館 雪上加霜。有墨西哥餐車攤販受訪時表示，雖然客人不想花太多錢買雞蛋，但他已經快撐不住，可能早晚都得漲價。

目前警方已經介入調查，只是還沒有將竊賊繩之以法。不過在這波「蛋價通膨」（egg-flation）的衝擊之下，或許要應對成本上升和物價飆漲，才是小型餐飲業者最棘手的難題。