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aespa鎮得住川普？ K-pop股意外竄紅 漲幅樂勝台積

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
南韓媒體報導，在關稅糾紛持續升溫之際，K-pop類股已成為投資人避風港，圖為南韓女子團體aespa。美聯社
南韓媒體報導，在關稅糾紛持續升溫之際，K-pop類股已成為投資人避風港，圖為南韓女子團體aespa。美聯社

在美國總統川普與貿易夥伴的關稅糾紛愈演愈烈之際，南韓四大娛樂公司股價今年來表現亮眼，全面站上52周新高，顯示南韓流行音樂（K-pop）產業已成為投資人避險標的。

南韓媒體韓國時報（The Korea Times）報導，韓國交易所報價顯示，JYP娛樂股價11日收盤大漲逾6%，報8萬3,600韓元，HYBE收漲逾3%，雙雙連續第二個交易日改寫52周新高。旗下有女子團體aespa的SM娛樂股價11日以9.5萬韓元收盤，差一點就突破52周新高；YG娛樂股價10日已觸及52周高點，11日收盤再漲2.1%。

如果從今年初算起，JYP娛樂股價已漲近兩成，HYBE勁揚近27%，SM娛樂和YG娛樂分別漲25.7%及17.5%左右，漲幅全都大於台積電；台積電股價今年來小漲3.3%。

機構投資人買進是K-pop類股持續強勁上漲的原因，這些投資人今年初以來買超價值721億韓元的HYBE股票，SM娛樂股票買超規模為328億韓元，JYP娛樂和YG娛樂分別是294億及21億韓元。

證券公司指出，川普關稅主要瞄準商品，娛樂等產業幾乎不受影響。另外，K-pop產業今年可望表現亮眼，也是投資人興趣持續增濃的原因。

新韓投資證券研究員池仁海（音譯）說：「防彈少年團（BTS）和BLACKPINK等重要智慧財產權復出，以及美國關稅影響微乎其微，將帶動娛樂股大幅上漲，日圓走強也已進一步強化有利環境。」

BTS預計最快6月重新展開完整團體活動，BLACKPINK則計劃今年下半年啟動世界巡迴演唱會。另外，SM娛樂時隔四年多後再次推出的女子團體Hearts2Hearts本月24日將出道，外界期待日益升高。JYP娛樂1月也推出KickFlip，是睽違七年後再次推出男子團體。

南韓 台積電 投資人

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