川普稱烏克蘭也許有朝一日歸俄 要求稀土換援助

美國總統川普今天未排除烏克蘭「也許有朝一日成為俄羅斯的」可能，並要求基輔當局以天然資源換取美國援助，例如稀土礦物。

法新社報導，川普在福斯新聞（Fox News）今天播出的訪問中說：「他們可能達成協議，也可能不會。他們也許有朝一日會成為俄羅斯的，也可能不會。」

川普也強調美國援助烏克蘭的投資要有回報，示意基輔當局拿天然資源交易，例如稀土礦物。

川普說：「我們會把這錢都投在那裡，且我說我要回報。我曾告訴他們，我要等值的東西，例如價值5000億美元的稀土。」川普還說：「他們基本上同意了，因此至少我們不會感覺愚蠢。」

川普今天證實特使凱洛格（Keith Kellogg）近日將訪問烏克蘭。凱洛格奉命擬定計畫，以遏阻俄羅斯與烏克蘭戰爭。

川普力促迅速終結俄烏戰爭，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則要求華府提供堅實安全保障，作為任何與俄方協議的一環。

烏克蘭總統府消息人士稍早告訴法新社，凱洛格預定本月20日到訪。