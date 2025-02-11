葉倫等五位美國前財長聯名投書 抨擊馬斯克DOGE恐有違憲之虞

葉倫（Janet L. Yellen）與桑默斯（Lawrence H. Summers）等五位美國前財長聯名投書紐約時報警告，美國總統川普治下的財政部、與馬斯克主導政府效率部（DOGE）團隊最近的行動，已引發對美國財政程度可能遭「非法」弱化的「重大疑慮」，可能使美國構成「某種形式的違約」。

葉倫、桑默斯、魯賓（Robert E. Rubin）、蓋特納（Timothy F. Geithner）及陸伍（Jacob J. Lew）等五位民主黨政府的前財長指出，「我們在財政部任內都曾面臨危機時刻，遭遇美國可能違約的恐怖」，「任何對於暫停國會授權付款的暗示，最終都將違反信任，成為某種形式的違約，我們一旦失去可信度，將證實難以重新贏得」。

此前，馬斯克主導的DOGE想取得存取財政部支付體系資訊的權限，以評估美國聯邦政府支出的效率，希望刪減評估效率不高的款項，但遭聯邦法官暫時擋下。

這五人表示，美國支付體系向來都由一小群立場中立的終身公務員運作，但近來這個常規已被顛覆，無黨派的官員已被DOGE等政治行動者所入侵，其中一人還被任命為財政助卿，而這個職位過去80年來都由公務員當任，以確保財政部處理並支付聯邦資金時會保持黨派中立，並支持公眾信心。

這五位前財長表示，法治的關鍵要素為行政部門承諾尊重國會的撥款權，立法部門擁有通過法律、決定聯邦支出範圍與方式的單一權限，財政部與更廣泛行政部門的角色並非決定是否要履行國會決定的聯邦支出承諾，聯邦法官的態度也透露司法部門同意這個立場，「在我們擔任財長共18年的任期內，我們從未被要求停止全額支付國會已提撥的資金，從尼克森政府時期就從未有這類行政行動，當時最高法院一致判定，總統無權阻擋國會已授權的聯邦資金」。

葉倫等人表示，川普總統可能尋求調整法律，並調整國會已提撥的支出，「那麼就該修法，這才是行政部門實施這些調整的角色，財政部或政府的職責並非決定是要履行、還是拋棄國會所批准的承諾」。

他們說，「任何財長都不該在上任初期，就處於必須要向全國與全世界保證我們支付體系完善度或我們履行金融義務承諾的處境」，但現任「財長貝森特已必須這麼做，讓我們安心的是，財政部已向國會承諾，任何對於財政部支付體系（資訊）的存取，都不會造成中止或支付任何聯邦政府已獲得款項的要求，而且在貝森特被一再問及財政部是否試圖阻止任何聯邦支付時，都明確表示『我們沒有』」。

這五位前財長說，「我們採取聯名投書這個非常舉措，是因為我們對於隨心所欲且反覆不定政治掌控聯邦支付的風險，感到警戒，這種掌控不合法，也侵蝕我們的民主」。

不過，川普任命的白宮經濟顧問委員會主席哈塞特（Kevin Hassett），受訪時駁斥這五位前財長的憂慮，表示投書內容有許多不實資訊。他說，貝森特已發現拜登政府對於支出的控制「令人無法接受，還不知道錢會花到哪，就把錢送出去」，「要釐清這些有很多工作要做」。

哈塞特也批評財政部只是馬斯克傀儡的說法是「胡扯」，馬斯克並非主事者，「讓我們說清楚，貝森特主導財政部」，「我們只是想試著知道錢花到哪裡了」，「我認為最後我們可能會發現，很多錢被花到不好的地方」。