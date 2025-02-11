快訊

連信貸的錢都賠掉！他年薪150萬投資台股 槓桿開太大反背債250萬

好市多進口日本1老字號品牌開心果 老饕嗨喊：赴日必買超好吃

iOS 18.3.1快更新！iPhone有漏洞駭客恐入侵 蘋果：所有使用者應安裝

法官質疑美政府瘦身合法性 副總統范斯要司法勿干預

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
美國副總統范斯（左）。歐新社
美國副總統范斯（左）。歐新社

美國聯邦法官質疑白宮大力削減政府成本的合法性之後，川普政府今天槓上美國法院，副總統范斯（JD Vance）警告司法部門停止動作。

范斯昨天在社群媒體發文指出，法官無權「控制行政機關的合法權力」；他說，司法干預就像法官對將軍下達軍事戰略。

執掌政府效率部（DOGE）的馬斯克（Elon Musk）也呼應白宮說：「司法暴政極不正當！」

美國法院先前裁定暫緩凍結聯邦支出計畫，指示政府立即釋出被扣留的資金；聯邦法官今天表示，川普政府違反命令，未依法解凍聯邦資金。

羅德島州聯邦地方法院法官麥康奈（JohnMcConnell）1月31日已通過臨時限制令阻擋資金遭凍結，但一群民主黨州檢察長上週表示，部分資金仍未解凍。

這項裁決似乎是法官首次認定，川普政府違反法院要求暫停新政策而發布的命令。川普政府今天表示正在上訴。

麥康奈今天表示：「正如法院認定，對聯邦資金廣泛、徹底的凍結可能違憲，已經且將繼續對這個國家大部分地區造成不可挽回的傷害。」

麥康奈說，至少在他就各州提出的長期命令動議舉行聽證會之前，必須恢復所有資金。

川普總統上任頭3週發布一連串旨在削減聯邦支出的行政命令，任命太空探索科技公司（SpaceX）和電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）領導批評者廣泛譴責的違憲行動。

川普精簡聯邦政府的全面計畫在全國引發法律糾紛，多起訴訟試圖阻止反對者所說的非法權力掠奪。

馬斯克團隊積極採取行動，大力整頓聯邦機構、凍結援助計畫，並透過有爭議的優離方案和解雇威脅來推動政府瘦身。

命令 川普 白宮 美國 范斯 馬斯克

延伸閱讀

川普揚言提議終止停火 限哈瑪斯2月15日前釋放人質

執意徵關稅！川普預告周二前宣布對等關稅：他國長期占美便宜

川普稱就職後再和習近平通話：我們有很好的私交

川普質疑美國國債真實性 網憂「賴帳」風險：恐拖累美債信用

相關新聞

法官質疑美政府瘦身合法性 副總統范斯要司法勿干預

美國聯邦法官質疑白宮大力削減政府成本的合法性之後，川普政府今天槓上美國法院，副總統范斯（JD Vance）警告司法部門停...

葉倫等五位美國前財長聯名投書 抨擊馬斯克DOGE恐有違憲之虞

葉倫（Janet L. Yellen）與桑默斯（Lawrence H. Summers）等五位美國前財長聯名投書紐約時報...

不愛紙吸管 川普簽行政命令恢復塑膠吸管

美國總統川普10日簽署行政命令，宣布聯邦政府停止採購紙吸管，恢復使用塑膠吸管。

美國政府砸錢訂閱媒體？關於《Politico》的陰謀論與謠言

川普上任後USAID經費凍結的風暴持續，近期又因為發現「820萬美元流向《Politico》」，引發政府花大筆費用給媒體的爭議。被點名的政治專業媒體《Politico》，從2007年成立以來便以深度政治分析、政策立法研究聞名，同時在業界也是少數有高額付費訂閱版、且能創造高營收的媒體。然而在這一波的指控中，陰謀論與網路謠言反而造成了更多的事實誤讀。

美國再傳飛安事故！亞利桑那州機場2架飛機跑道相撞 至少1死

美國亞利桑那州的斯科茨代爾機場（Scottsdale Airport）10日下午2時45分左右，有兩架私人飛機在跑道上相...

不滿沒做好家事 「地獄母」狂虐孩子3小時致千處傷痕死亡

美國西雅圖一名女子因不滿兒子沒做好家事，竟然虐待毆打兒子長達3小時。孩子被發現的時候身上有一千多處傷痕和瘀青，因為心臟無法負荷而死亡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。