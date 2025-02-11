法官質疑美政府瘦身合法性 副總統范斯要司法勿干預

美國聯邦法官質疑白宮大力削減政府成本的合法性之後，川普政府今天槓上美國法院，副總統范斯（JD Vance）警告司法部門停止動作。

范斯昨天在社群媒體發文指出，法官無權「控制行政機關的合法權力」；他說，司法干預就像法官對將軍下達軍事戰略。

執掌政府效率部（DOGE）的馬斯克（Elon Musk）也呼應白宮說：「司法暴政極不正當！」

美國法院先前裁定暫緩凍結聯邦支出計畫，指示政府立即釋出被扣留的資金；聯邦法官今天表示，川普政府違反命令，未依法解凍聯邦資金。

羅德島州聯邦地方法院法官麥康奈（JohnMcConnell）1月31日已通過臨時限制令阻擋資金遭凍結，但一群民主黨州檢察長上週表示，部分資金仍未解凍。

這項裁決似乎是法官首次認定，川普政府違反法院要求暫停新政策而發布的命令。川普政府今天表示正在上訴。

麥康奈今天表示：「正如法院認定，對聯邦資金廣泛、徹底的凍結可能違憲，已經且將繼續對這個國家大部分地區造成不可挽回的傷害。」

麥康奈說，至少在他就各州提出的長期命令動議舉行聽證會之前，必須恢復所有資金。

川普總統上任頭3週發布一連串旨在削減聯邦支出的行政命令，任命太空探索科技公司（SpaceX）和電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）領導批評者廣泛譴責的違憲行動。

川普精簡聯邦政府的全面計畫在全國引發法律糾紛，多起訴訟試圖阻止反對者所說的非法權力掠奪。

馬斯克團隊積極採取行動，大力整頓聯邦機構、凍結援助計畫，並透過有爭議的優離方案和解雇威脅來推動政府瘦身。